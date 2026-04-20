お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。4月20日の放送は、外交と安全保障に詳しいフリージャーナリストの布施祐仁氏をゲストに迎えて話を聞いた。 大竹「今日伺いたいのはアメリカとイランの話、それに付随する、日本はどう対処したらいいのか？それともう一つ、日本の市民たち