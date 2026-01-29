高市早苗首相（64）が「政権選択選挙」と位置付けた衆院選が1月27日に公示され、衆院解散からわずか16日の短期決戦が開幕した。26日には日本記者クラブや報道番組で党首討論会が行われ、党首陣が交わした論戦に関心が集まった。各メディアで特集が組まれるなか、27日放送の『大竹まことゴールデンラジオ！』（文化放送）でも衆院選が話題に。そのなかで、パーソナリティの大竹まこと（76）が苦言を呈する一幕があった。まず“一