¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤¬àÉÔÅ¬ÀÚÅê¹Æá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½êÂ°¤¹¤ë£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤È¡¢³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Á£ô£è£ì£å£ô£é£ã¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Î¸ø¼°£Ó£Î£Ó¤Ë»°ãø¤È£Õ¡½£±£²¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£²¿Í¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¥Ü¡¼¥É¤Ë¤ÏµìÆüËÜÎ¦·³¤Î¾®ÌîÅÄ´²Ïº»á¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÇÃæ¹ñ¤Ê¤É¤«¤éÈãÈ½¤¬»¦Åþ¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¡Ö¿´¤«¤é¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë¤Þ¤ÇÈ¯Å¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÀÕÇ¤¤òÇ§¤á¤Þ¤¹¡£¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¥«¥ª¥ë¤Ë¤â¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Õ¿Þ¤»¤ºÈà¤òº¤Æñ¤ÊÎ©¾ì¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡Öº£¸å¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÉ²Ã¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Î¥×¥í¥È¥³¥ë¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÆ°¤¤ËÀ¤³¦Ãæ¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢ºÙÉô¤Ë¤Þ¤ÇºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£