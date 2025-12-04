お神輿が飾られた趣ある建物。右手は売店、立派な松の木の奥に喫茶部の入口が静かに佇む

神田明神の大鳥居横に佇む、風情ある店構え。こちらは、自家製糀を使った甘酒で有名な『天野屋』です。

創業は江戸時代末期の1846年(弘化3年)で、179年の歴史を誇ります。店舗の地下には関東ローム層を地下6mまで掘って作られた室（むろ）があり、1904年（明治37年）の建築以来、現在まで天野屋の甘酒や味噌等の糀（米こうじ）製造に使用されています。

糀を育む「室（むろ）」の歴史を伝える、千代田区指定有形文化財の看板（店舗右手）

神田明神へお参りするたびにとても気になっていた『天野屋』の趣深い木造の建物。それもそのはず、千代田区景観まちづくり重要物件に指定されているそう。

店舗は二棟に分かれており、右側が天野屋で製造する「明神甘酒」「芝崎納豆」「江戸味噌」等を販売する売店で、左側が喫茶部。やや緊張しながら喫茶部の「明神甘酒」の暖簾をくぐると、アンティークのランプやレトロ看板、鉄道模型が飾られた懐かしい空間が広がっていました。

「明神甘酒」の暖簾が目印の喫茶部入口 [食楽web]

風鈴の音色に迎えられるレトロな店内。窓の外には庭の緑も映える

時間がゆっくり流れる、なんとも落ち着く空間。訪れた日は甘酒とミニおもちを注文しました。米と糀だけで熟成させた伝統的製法で作られている甘酒は、砂糖が入っていないのが信じられないほどの甘さで、お米の粒が残り、自然発酵の力強さを感じます。しっかりと醤油の染みた磯部餅に、添えられた沢庵のきりっとした酸味が甘酒の甘さを引き立てます。

「ミニおもち（磯部焼2切）＋甘酒（冷）」810円。甘酒(温)は760円(全て税込)

甘酒は冷・温、おもちは磯部焼かあべかわ餅を選ぶことができます。他にも、甘酒を使ったかき氷やあんみつ、みそおでん等たくさんの喫茶メニューがあり、悩む時間も楽しいです。

素朴な素材と発酵の力が生きる甘酒と磯部餅で、心もお腹も満たされるひとときでした。売店では甘酒や納豆・味噌も販売しているので、お土産にするのもおすすめです。

冷やし甘酒、俳句では夏の季語なのだとか。江戸時代には、夏の栄養補給・暑気払いとしても親しまれていたそうです。冷やしても温めても一年中楽しめる甘酒。神田明神にお参りの際は、『天野屋』伝統の甘酒でほっとひと息ついてみてはいかがでしょうか。

（撮影・文◎すずらん）

●SHOP INFO

天野屋

住：東京都千代田区外神田2-18-15

TEL：03-3251-7911

営：10:00～16:00（L.O.15:30）

休：火曜（祝日の場合は営業し、翌水曜が休み）、海の日、8月10日～8月18日

http://www.amanoya.jp/

●著者プロフィール

すずらん

おいしい食事とお酒を楽しみに生きるアラフィフ銀行員ライター（フードアナリスト4級）。東京と両親の出身県であるおんせん県大分（推し）のおいしいものを中心にご紹介します。

