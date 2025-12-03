元乃木坂46メンバーで「さゆりんご」の愛称でお茶の間でも人気のタレント、松村沙友理（33）が3日、自身のインスタグラムで結婚を発表した。

スポニチの取材によると、お相手は都内の企業に勤める年上の会社員。約2年の交際期間を経てのゴールインとなった。周囲によると、男性は「ラガーマン体型のがっちりした明るくやさしい人」と評判だ。この男性との交際は昨年5月に「Smart FLASH」の報道で明らかになり、当時松村は結婚について「全くそんな段階ではない感じです。今はお仕事がんばりたいモードなので。見守っていただけたら」と話していた。男性については、お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけし（51）に似ていると報じられ、話題となった。

松村はこの日、自身のインスタグラムでドレス姿で愛犬を抱える写真とともに報告文を発表。「ご報告私事で恐れ入りますが、このたび結婚いたしましたこと、ならびに新しい命を授かりましたことをご報告させていただきます」と結婚と妊娠を伝えた。

「また、体調のこともあり、日々の細かな調整などさまざまなお気遣いをいただいておりますことにつきましても、この場をお借りして深く御礼申し上げます。わんこも二匹に増え、守るものができたことで、日々の気持ちがより豊かになり、たくさんのパワーをもらっています」とコメント。

「体調に気をつけながらにはなりますが、引き続き私らしくさゆりんご全開で頑張ります!」と呼びかけた。

ネット上ではネットでは「さゆりんごめでたい！」「幸せになってほしい」「さゆりんごがついにお母さんか」「末永くお幸せに」「おお、さゆりんごおめでたい」「幸せになってね」とさまざまな反応が寄せられた。