【スシロー × プロジェクトセカイ コラボキャンペーン】 12月10日～ 開催予定

あきんどスシローは、12月10日よりスシローにて「プロジェクトセカイ」とのコラボキャンペーンを実施する。スシロー熊本上通店、スシロー To Go、京樽・スシローは対象外となる。

本キャンペーンではコラボ限定のピック付きすしを販売。手配総数は27万枚としている。「星乃 一歌/天馬 咲希」、「望月 穂波/日野森 志歩」などのリバーシブルピックを展開。限定ピック付き「ジャンボとろサーモン」、「グリルチキンチーズマヨ炙り」に付属する。また「濃厚半熟ショコラ」を対象商品として、コラボ限定ステッカーを展開する。

【「ジャンボとろサーモン」付属ピック】【「グリルチキンチーズマヨ炙り」付属ピック】【「濃厚半熟ショコラ」付属ステッカー】

コラボ限定カード付き「ねぎまぐろ手巻」では、全7種のカードを進呈する。カード裏面には二次元コードが記載されており、抽選で200人に「ピックコンプセット」を進呈する。

コラボ限定マルチポーチ付きソフトドリンクも販売する。自立させられるスタンド付きアクリルチャームが付属し、ランダムで全6種を販売する。

12月10日7時から「ユニットチャーム」の予約受付も開始する。全5種からランダムとなっており、持ち帰り、ネット注文限定の「コラボ限定セット6貫」に付属する。この他Xにて12月10日～28日の期間スシローでの10,000円分の食事券を抽選で20人に進呈するキャンペーンも実施する。

12月10日～28日の期間にはスシロー池袋駅東口店、難波アムザ店でコラボ店舗を展開する。

Art by 秦野ゆらぎ / きゃらこん(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. /

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net piapro All rights reserved.