今夜放送『FNS歌謡祭』第一夜タイムテーブル公開 豪華アーティスト＆人気キャラクター続々登場【タイムスケジュール掲載】
嵐の相葉雅紀と井上清華アナウンサーが司会を務める、フジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』の第一夜が、きょう3日午後6時30分から放送される。それに先立って、タイムテーブルが公開された。
【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧
タイムテーブルは以下の通り。同時間帯内のアーティスト名は50音順となっている。
【『2025 FNS歌謡祭』第一夜タイムテーブル】※▼＝ハート
■午後6時30分〜
ガチャピン・ムック×THE RAMPAGE「銀河鉄道999」／ゴダイゴ（1979年）
TWS「はじめまして」
TREASURE「PARADISE -JP Ver.-」
はぴだんぶい「はぴだんぶい!!!」
パペットスンスン「とてと」
ミャクミャク×宮野真守×Hey! Say! JUMP（有岡大貴・知念侑李）×Kis-My-Ft2（玉森裕太・二階堂高嗣）×THE RAMPAGE（吉野北人・RIKU）×TREASURE（JIHOON・ASAHI）「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」／西城秀樹
■午後7時台
ASKA「晴天を誉めるなら夕暮れを待て」
Ado「十戒（1984）」／中森明菜（1984年）
工藤静香×スキマスイッチ「化粧」／中島みゆき（1978年）
近藤真彦×大野雄大（Da-iCE）「ハイティーン・ブギ」
近藤真彦×宮野真守「ギンギラギンにさりげなく」
シナモロール＆リトルツインスターズ×乃木坂46（菅原咲月・小川彩・井上和・筒井あやめ）「君は天然色」／大滝詠一（1981年）
Da-iCE「ノンフィクションズ」
平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
FRUITS ZIPPER「青い珊瑚礁」／松田聖子（1980年）
『ミス・サイゴン』2026カンパニー「神よ何故？」「世界が終わる夜のように」「命をあげよう」「アメリカン・ドリーム」
水谷千重子 × 野口衣織（=LOVE）「ラヴ・イズ・オーヴァー」／欧陽菲菲（1979年）
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
（昭和100年 名曲セレクション）
沢田研二「勝手にしやがれ」
シブがき隊「100%…SO かもね!」
フィンガー5「学園天国」
松田聖子「ガラスの林檎」
美空ひばり「雑草の歌」
■午後8時台
ASKA×花村想太（Da-iCE）「はじまりはいつも雨」
Kis-My-Ft2「ルビーの指環」／寺尾聰（1981年）
工藤静香×生田絵梨花「MUGO・ん…色っぽい」
坂井仁香（超ときめき▼宣伝部）×板倉可奈（CUTIE STREET）「渚のシンドバッド」／ピンク・レディー（1977年）
スキマスイッチ「奏（かなで）」
Snow Man「カリスマックス」
DOMOTO「愛のかたまり」
徳永英明「帰れない二人」／井上陽水（1973年）
中西アルノ（乃木坂46）×小泉遥香（超ときめき▼宣伝部）×月足天音（FRUITS ZIPPER）「年下の男の子」／キャンディーズ（1975年）
Perfume「ナチュラルに恋して」「巡ループ」
平手友梨奈「プレイバック Part2」／山口百恵（1978年）
Hey! Say! JUMP「デカメロン伝説」／少年隊（1986年）
RIP SLYME「FUNKASTIC」
RIP SLYME × Number_i「楽園ベイベー」
■午後9時台
AiScReam「愛▼スクリ〜ム！」
生田絵梨花「ピリオド」
=LOVE×中島健人「絶対アイドル辞めないで」
超ときめき▼宣伝部 × ミャクミャク「超最強」
徳永英明×JAEJOONG（ジェジュン）「レイニー ブルー」
中島健人「IDOLIC」
乃木坂46「ビリヤニ」
HANA「ROSE」
浜崎あゆみ「Moments」
Mrs. GREEN APPLE「天国」
Little Glee Monster「For Decades」
（昭和100年 名曲セレクション2）
石川ひとみ「まちぶせ」
河合奈保子「けんかをやめて」
中森明菜「少女A」
八代亜紀「舟唄」
（昭和100年 名曲セレクション3）
安全地帯「悲しみにさよなら」
小坂明子「あなた」
小林旭「熱き心に」
本田美奈子.「1986年のマリリン」
■午後10時以降
AI「I Wanna Know」
Ado「ルル」
ATEEZ「Ash」
Aぇ! group「Chameleon」
Kis-My-Ft2「&Joy」
CUTIE STREET「キューにストップできません！」
THE RAMPAGE「Drown Out The Noise」
THE ALFEE×中川晃教「COMPLEX BLUE −愛だけ哀しすぎて−」
Snow Man「悪戯な天使」
Number_i「ATAMI」
浜崎あゆみ「mimosa」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
Hey! Say! JUMP「encore」
LiSA「残酷な夜に輝け」
【写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧
タイムテーブルは以下の通り。同時間帯内のアーティスト名は50音順となっている。
【『2025 FNS歌謡祭』第一夜タイムテーブル】※▼＝ハート
■午後6時30分〜
ガチャピン・ムック×THE RAMPAGE「銀河鉄道999」／ゴダイゴ（1979年）
TWS「はじめまして」
TREASURE「PARADISE -JP Ver.-」
はぴだんぶい「はぴだんぶい!!!」
パペットスンスン「とてと」
ミャクミャク×宮野真守×Hey! Say! JUMP（有岡大貴・知念侑李）×Kis-My-Ft2（玉森裕太・二階堂高嗣）×THE RAMPAGE（吉野北人・RIKU）×TREASURE（JIHOON・ASAHI）「YOUNG MAN (Y.M.C.A.)」／西城秀樹
ASKA「晴天を誉めるなら夕暮れを待て」
Ado「十戒（1984）」／中森明菜（1984年）
工藤静香×スキマスイッチ「化粧」／中島みゆき（1978年）
近藤真彦×大野雄大（Da-iCE）「ハイティーン・ブギ」
近藤真彦×宮野真守「ギンギラギンにさりげなく」
シナモロール＆リトルツインスターズ×乃木坂46（菅原咲月・小川彩・井上和・筒井あやめ）「君は天然色」／大滝詠一（1981年）
Da-iCE「ノンフィクションズ」
平手友梨奈「失敗しないメンヘラの育て方」
FRUITS ZIPPER「青い珊瑚礁」／松田聖子（1980年）
『ミス・サイゴン』2026カンパニー「神よ何故？」「世界が終わる夜のように」「命をあげよう」「アメリカン・ドリーム」
水谷千重子 × 野口衣織（=LOVE）「ラヴ・イズ・オーヴァー」／欧陽菲菲（1979年）
Mrs. GREEN APPLE「GOOD DAY」
（昭和100年 名曲セレクション）
沢田研二「勝手にしやがれ」
シブがき隊「100%…SO かもね!」
フィンガー5「学園天国」
松田聖子「ガラスの林檎」
美空ひばり「雑草の歌」
■午後8時台
ASKA×花村想太（Da-iCE）「はじまりはいつも雨」
Kis-My-Ft2「ルビーの指環」／寺尾聰（1981年）
工藤静香×生田絵梨花「MUGO・ん…色っぽい」
坂井仁香（超ときめき▼宣伝部）×板倉可奈（CUTIE STREET）「渚のシンドバッド」／ピンク・レディー（1977年）
スキマスイッチ「奏（かなで）」
Snow Man「カリスマックス」
DOMOTO「愛のかたまり」
徳永英明「帰れない二人」／井上陽水（1973年）
中西アルノ（乃木坂46）×小泉遥香（超ときめき▼宣伝部）×月足天音（FRUITS ZIPPER）「年下の男の子」／キャンディーズ（1975年）
Perfume「ナチュラルに恋して」「巡ループ」
平手友梨奈「プレイバック Part2」／山口百恵（1978年）
Hey! Say! JUMP「デカメロン伝説」／少年隊（1986年）
RIP SLYME「FUNKASTIC」
RIP SLYME × Number_i「楽園ベイベー」
■午後9時台
AiScReam「愛▼スクリ〜ム！」
生田絵梨花「ピリオド」
=LOVE×中島健人「絶対アイドル辞めないで」
超ときめき▼宣伝部 × ミャクミャク「超最強」
徳永英明×JAEJOONG（ジェジュン）「レイニー ブルー」
中島健人「IDOLIC」
乃木坂46「ビリヤニ」
HANA「ROSE」
浜崎あゆみ「Moments」
Mrs. GREEN APPLE「天国」
Little Glee Monster「For Decades」
（昭和100年 名曲セレクション2）
石川ひとみ「まちぶせ」
河合奈保子「けんかをやめて」
中森明菜「少女A」
八代亜紀「舟唄」
（昭和100年 名曲セレクション3）
安全地帯「悲しみにさよなら」
小坂明子「あなた」
小林旭「熱き心に」
本田美奈子.「1986年のマリリン」
■午後10時以降
AI「I Wanna Know」
Ado「ルル」
ATEEZ「Ash」
Aぇ! group「Chameleon」
Kis-My-Ft2「&Joy」
CUTIE STREET「キューにストップできません！」
THE RAMPAGE「Drown Out The Noise」
THE ALFEE×中川晃教「COMPLEX BLUE −愛だけ哀しすぎて−」
Snow Man「悪戯な天使」
Number_i「ATAMI」
浜崎あゆみ「mimosa」
FRUITS ZIPPER「はちゃめちゃわちゃライフ！」
Hey! Say! JUMP「encore」
LiSA「残酷な夜に輝け」