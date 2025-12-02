かつての「シュプール号」を再現

2026年1月30日（金）に、神奈川県の大船駅から新潟県の越後湯沢駅まで直通する、かつて運行されていた夜行列車「シュプール号」を彷彿とさせる珍しい列車が運行されます。

【画像】これが「神奈川県と新潟県を結ぶ夜行列車」の運行時刻＆停車駅です

この列車は、JR東日本グループの旅行会社、JR東日本びゅうツーリズム＆セールスのツアー「首都圏からスキー場まで一夜で結ぶ夜行列車 『想い出のシュプール号』」 参加者向けの団体臨時列車として運行されます。

「シュプール号」とは、国鉄が1980年代後半に冬の臨時列車として運行を始め、2000年代前半までスキーシーズン中に各地で運行された列車です。

大船駅を発車すると、横浜駅と新宿駅に停車し、越後湯沢駅に早朝に到着。宿泊費を抑えて朝一番からGALA湯沢スキー場や神立スノーリゾート、かぐらスキー場を効率的に楽しむことができるといいます。なお、復路の運転はありません。

旅行商品は片道団体臨時列車とスキー場のリフト1日券とスキー場までの送迎付きとなるほか、越後湯沢でのフリープランもあります。越後湯沢でのフリープラン以外はグリーン車指定席プランがあり、通常は波動用として使用されているE257系で運行される予定です。JR東日本びゅうツーリズム＆セールスは、ウェブサイト「日本の旅、鉄道の旅」で各プランを発売しています。