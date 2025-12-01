楽天モバイル、シニア向けに「オレオレ詐欺対策保険」を無料提供開始

楽天モバイルと楽天損害保険は12月1日、「最強シニアプログラム」を強化し、オプションパック「15分かけ放題＆安心パック」加入者を対象とした「オレオレ詐欺対策保険」の提供を追加料金なしで開始した。

65歳以上のユーザー向けに展開するシニア向けサービスを拡充し、高齢者を狙った特殊詐欺の深刻化に対応する。

■ 裁判費用など最大60万円補償 振り込んだ金銭は対象外

新たに提供される「オレオレ詐欺対策保険」は、加入者本人が振り込め詐欺の被害に遭った場合に発生する費用を補償するもので、実際に振り込んだ金銭をカバーするものではない。

補償内容は、裁判費用や弁護士費用などを最大50万円、自宅の鍵交換や固定電話の交換、センサーライト設置などの再発防止費用を最大10万円とし、合計最大60万円までサポートする。特殊詐欺被害を対象とした保険を通信キャリアが提供するのは、国内で楽天モバイルが初めてとなる。

楽天モバイルは「Rakuten最強プラン」または「Rakuten最強U-NEXT」を利用する65歳以上のユーザーに向けて「最強シニアプログラム」を展開している。同プログラムでは、楽天ポイント110ポイントの毎月付与に加え、4つのオプションをまとめた「15分かけ放題＆安心パック」を実質月額1100円で提供しており、シニア層からの評価が高い。10月にMMD研究所が実施した調査でも、シニア世代が乗り換えを検討する通信会社として楽天モバイルが1位となり、支持の広がりがうかがえる。

近年は高齢者を標的とした特殊詐欺が増加し、被害額も高額化する傾向にある。今回の保険提供は、詐欺被害に遭った際の金銭的負担を抑え、シニア世代がスマートフォンをより安心して利用できる環境づくりを進める取り組みの一環となる。

楽天モバイルと楽天損保は、今後も両社の連携を強化し、安全なモバイルライフと万が一の備えを一体で提供できるサービスづくりを進めていくとしている。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By おたくま編集部 | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025120108.html