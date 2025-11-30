¡ÚÆñÆÉÃÏÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10¡ÛÆÉ¤ßÊý¥¯¥¤¥º¤Ç¼ÂÎÏ¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ã¤Æ¤½¤â¤½¤â²¿¡©
ÆñÆÉÃÏÌ¾¤È¤Ï¡¢´Á»ú¤ò¸«¤¿¤À¤±¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤Î¤³¤È¡£ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤³¤ì¤É¤¦ÆÉ¤à¤Î!?¡×¤È»×¤ï¤º¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏÌ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï²¼µ¤Î2¤Ä¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÉáÄÌ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦
¡ü¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¤½¤ì¤¾¤ì¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÄÌ¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦
ÆñÆÉÃÏÌ¾¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ê²»ÆÉ¤ß¤ä·±ÆÉ¤ß¤Ç¤ÏÁ´¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡ÖÀ¸¿¶¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤ò¸«¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤¦ÆÉ¤ß¤Þ¤¹¤«¡© Àµ²ò¤Ï¡Ö¤ª¤ä¤Õ¤ë¡×¡ÊËÌ³¤Æ»ÀÐ¼í»Ô¡Ë¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´Á»úËÜÍè¤ÎÆÉ¤ßÊý¤È¤ÏÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤Æ¸«¤¿¿Í¤Ê¤é¤Û¤È¤ó¤ÉÆÉ¤á¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª
ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤·¤«Àµ¤·¤¯ÆÉ¤á¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢ÃÏÌ¾¥¯¥¤¥º¤ÎÄêÈÖ¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿ÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÏÌ¾Ê¸²½¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯¤µ¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
ÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤¬¿¼¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÎ¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤Ë´Á»ú¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤ê¡¢¥¢¥¤¥Ì¸ì¤ò´Á»ú¤ÇÉ½¤·¤¿¤ê¤·¤¿·ë²Ì¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤ÐËÌ³¤Æ»¤Ë¤Ï¡ÖÄ¹ËüÉô¡Ê¤ª¤·¤ã¤Þ¤ó¤Ù¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥Ì¸ìÍ³Íè¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¤Þ¤¿¡¢±ïµ¯¤òÃ´¤¤¤ÇÎÉ¤¤´Á»ú¤òÁª¤ó¤À¤ê¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÃÏ·Á¤ä¼«Á³¤òÉ½¸½¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤â¡¢ÆÈÆÃ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÆñÆÉÃÏÌ¾¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾°ìÍ÷
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤òÃÏ°èÊÌ¤Ë°ìÍ÷¤Ç¤´¾Ò²ð¡ª ËÌ³¤Æ»¤«¤é²Æì¤Þ¤Ç¡¢³ÆÃÏ¤Ë¤ÏÆÉ¤á¤½¤¦¤ÇÆÉ¤á¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¤ÊÃÏÌ¾¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡£Î¹¹ÔÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¸½ÃÏ¤Ç¡Ö¤¢¡¢¤³¤ìÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¤È¼«Ëý¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡£ÃÏ°è¤´¤È¤ÎÆÃ¿§¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥¤¥Ì¸ìÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤ëÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Î²»¤ò´Á»ú¤ËÅö¤Æ¤Ï¤á¤¿¤¿¤á¡¢ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆÉ¤ßÊý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Ï¡Ö¡»¡»Æâ¡Ê¤Ê¤¤¡Ë¡×¡Ö¡»¡»ÊÌ¡Ê¤Ù¤Ä¡Ë¡×¤Ç½ª¤ï¤ëÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¥¢¥¤¥Ì¸ì¤Î¡Ö¥Ê¥¤¡ÊÂô¡Ë¡×¡Ö¥Ú¥Ã¡ÊÀî¡Ë¡×¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏÌ¾¥¯¥¤¥º¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ¾¤âÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¤òË¬¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢ÃÏÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò»öÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
´ØÅì¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾
´ØÅì¥¨¥ê¥¢¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢Îò»ËÅª¤ÊÃÏÌ¾¤äÃÏ·Á¤òÉ½¤¹´Á»ú¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸ÅÂå¤«¤éÂ³¤¯ÃÏÌ¾¤ËÅö¤Æ»ú¤ò»È¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È¤µ¤ì¡¢´Á»ú¤Î°ÕÌ£¤ÈÆÉ¤ßÊý¤¬Á´¤¯·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£
ÅÔ¿´Éô¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¹Ù³°¥¨¥ê¥¢¤ËÆÃ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤ä°ñ¾ë¸©¤Ë¤Ï½é¸«¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤â¡ª
´ØÅì¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÍ³Íè¤òÃÎ¤ë¤È¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÃæÉô¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾
ÃæÉô¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢»³¤äÀî¤Ê¤É¤Î¼«Á³ÃÏ·Á¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë»³´ÖÉô¤Ë¤Ï¸Å¤¯¤«¤é¤Î¤è¤ÓÌ¾¤Ë´Á»ú¤òÅö¤Æ¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃÏÌ¾¤¬Â¿¿ô¡£ÃÏ·Á¤òÉ½¤¹¸Å¸ì¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤Î¼«Á³´Ä¶¤¬ÃÏÌ¾¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
ÃæÉôÃÏÊý¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÃÏÌ¾¤ÎÆÉ¤ßÊý¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¯¤È³¹Êâ¤¤ÎºÝ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¤è¡£
¶áµ¦¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾
¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢Îò»Ë¤Î¿¼¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¸ÅÅÔ¡¦µþÅÔ¤äÂçºå¤Ë¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂå¤«¤éÂ³¤¯¤È¤µ¤ì¤ëÍ³½ï¤¢¤ëÃÏÌ¾¤¬¿ôÂ¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢µ®Â²Ê¸²½¤ä»û¼ÒÊ©³Õ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÍ¥²í¤ÊÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¤¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÂçºåÉÜ¤ÏÆñÆÉÃÏÌ¾¤Î·ãÀï¶è¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ç¤âÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡ª
¶áµ¦¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÃÎ¤ëÆþ¸ý¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢³¤¤ä¹Á¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£À¥¸ÍÆâ³¤±è´ß¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¸Å¤¯¤«¤éµù¶È¤ä¸ò°×¤Ç±É¤¨¤¿ÅÚÃÏ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÃÏÌ¾¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³¤±¿Ê¸²½¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÃÏÌ¾¤ä¡¢¸ÅÂå¤ÎÀ½Å´¡¦¹Û»³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃÏÌ¾¤âÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»³¸ý¸©¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ëÃÏÌ¾¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤òÎ¹¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤â¹ç¤ï¤»¤ÆÄ´¤Ù¤ë¤ÈÎ¹¤¬¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¶å½£¡¦²Æì¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾
¶å½£¡¦²Æì¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢Êý¸À¤äÎ°µå¸ì¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÆñÆÉÃÏÌ¾¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¡²¬¸©¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ëÃÏÌ¾¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏ¸µÌ±¤Ç¤âÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¤¬¤¢¤ë¤Û¤É¡£
¸ÅÂå¤ÎÂçÎ¦¸òÎ®¤ä²Ð»³ÃÏ·Á¤òÈ¿±Ç¤·¤¿ÃÏÌ¾¤âÂ¿¤¤¤È¤µ¤ì¡¢Æî¹ñÆÃÍ¤ÎÊ¸²½¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶å½£¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÊý¸À¤äÊ¸²½¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëÌÌÇò¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
ÆñÆÉÃÏÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°TOP10
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤ÎÃæ¤«¤é¡Ö¤³¤ì¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÏÃÂê¤ÎÃÏÌ¾¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡Ö½é¸«¤ÇÆÉ¤á¤ë²ÄÇ½À¤ÎÄã¤µ¡×¤ò´ð½à¤ËÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÈ½ÃÇ´ð½à¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ü»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë´Á»ú¤¬Æü¾ïÅª¤Ë¸«¤Ê¤¤¤â¤Î
¡ü°ìÈÌÅª¤Ê²»ÆÉ¤ß¡¦·±ÆÉ¤ß¤Ç¤ÏÆÉ¤á¤Ê¤¤
¡üÊ¸»ú¿ô¤¬Â¿¤¯Ê£»¨¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»
¡ü´Á»ú¤Î°ÕÌ£¤«¤éÆÉ¤ßÊý¤ò¿äÂ¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡© Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¥¯¥¤¥º·Á¼°¤Ç³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î10¸Ä¤Ï¡¢ÃÏÌ¾¤Ë¾Ü¤·¤¤¿Í¤Ç¤â½é¸«¤Ç¤ÏÀµ²òÎ¨¤¬¶Ë¤á¤ÆÄã¤¤Ä¶ÆñÌäÂ·¤¤¡£¤â¤·Á´ÉôÆÉ¤á¤¿¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÏÆñÆÉÃÏÌ¾¥Þ¥¹¥¿¡¼Ç§Äê¤Ç¤¹¡ª
ÆñÆÉÃÏÌ¾¥¯¥¤¥º¡Ã¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¤¤¯¤ÄÆÉ¤á¤ë¡©
¤µ¤¢¡¢¤³¤³¤«¤é¤Ï¥¯¥¤¥º¥¿¥¤¥à¡ª Á´20Ìä¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½éµé¥ì¥Ù¥ë¤«¤éÄ¶ÆñÌä¤Þ¤Ç¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÌäÂê¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
ºÎÅÀ´ð½à
¡ü18Ìä°Ê¾å¡§ÆñÆÉÃÏÌ¾¥Þ¥¹¥¿¡¼¡ª ¤â¤Ï¤ä¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¡ª
¡ü15¡Á17Ìä¡§¤«¤Ê¤êÍ¥½¨¡ª ÃÏÌ¾¤ÎÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹
¡ü10¡Á14Ìä¡§¤Þ¤º¤Þ¤º¹ç³Ê¡ª ÆñÆÉÃÏÌ¾¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ï¤º
¡ü5¡Á9Ìä¡§Ê¿¶ÑÅª¡ª ¤³¤ì¤«¤é³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ü0¡Á4Ìä¡§Á´Á³OK¡ª ÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¤ß¤ó¤ÊºÇ½é¤ÏÆÉ¤á¤Þ¤»¤ó
¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯Âè1Ìä¤«¤éÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¡ãÂè1Ìä¡§¹ÔÊý¡Ê°ñ¾ë¸©¹ÔÊý»Ô¡Ë¡ä
°ñ¾ë¸©¤Ë¤¢¤ë¡Ö¹ÔÊý¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È´ÊÃ±¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬°Õ³°¤ÈÆÉ¤á¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤Ê¤á¤¬¤¿
¡Ö¹ÔÊý¡×¤ò¡Ö¤Ê¤á¤¬¤¿¡×¤ÈÆÉ¤à¤Î¤Ï¡¢¸Å¤¤ÆüËÜ¸ì¤ÎÆÉ¤ßÊý¤¬»Ä¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²â¥ö±º¤ËÌÌ¤·¤¿¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏÍýÅªÆÃÄ§¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¡×¤Î¡Ö¤æ¤¯¤¨¡×¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦ÆÉ¤ßÊý¤Ê¤Î¤ÇÍ×Ãí°Õ¡ª
¡ãÂè2Ìä¡§½½»°¡ÊÂçºå»ÔÍäÀî¶è¡Ë¡ä
Âçºå»ÔÍäÀî¶è¤Î¡Ö½½»°¡×¡£¤¿¤Ã¤¿2Ê¸»ú¡¢¤·¤«¤â¿ô»ú¤Ê¤Î¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤¿ÍÂ³½Ð¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤¸¤å¤¦¤½¤¦
¡Ö½½»°¡×¤Ï¡Ö¤¸¤å¤¦¤½¤¦¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£ºåµÞ½½»°±Ø¤¬¤¢¤ëÈË²Ú³¹¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ê¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤¸¤å¤¦¤µ¤ó¡×¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Âçºå¤Ç¤Ï¡Ö¤¸¤å¤¦¤½¤¦¡×¤¬Àµ²ò¡£ÍäÀî¤Ë²Í¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö½½»°¤ÎÅÏ¤·¡×¤¬ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µï¼ò²°¤ä°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¯¡¢Âçºå¤Î²¼Ä®¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÃÏ°è¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡ãÂè3Ìä¡§¼µ°À¡ÊÊ¼¸Ë¸©¼µ°À»Ô¡Ë¡ä
Ê¼¸Ë¸©¤Î¡Ö¼µ°À¡×¡£¡Ö¼µ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤è¤Í¡£
Àµ²ò¡§¤·¤½¤¦
¡Ö¼µ¡×¤ÏÆù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Á»ú¤Ç¡¢¡Ö°À¡×¤Ï¹òÊª¤Î¤³¤È¡£¤³¤Î2¤Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ö¤·¤½¤¦¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©ËÌÀ¾Éô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö¼µ¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤Ï¡Ö¤Ë¤¯¤Å¤¡×¤È¤â¤è¤Ð¤ì¡¢¸Å¤¯¤«¤é»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½Âå¤Ç¤Ï¤³¤ÎÃÏÌ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ãÂè4Ìä¡§²µ·±¡ÊµþÅÔÉÜ²µ·±·´¡Ë¡ä
µþÅÔÉÜ¤Î¡Ö²µ·±¡×¡£¸ÅÅÔ¤é¤·¤¤²í¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦ÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢½é¸«¤ÇÆÉ¤à¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤ª¤È¤¯¤Ë
¡Ö²µ·±¡×¤Ï¡Ö¤ª¤È¤¯¤Ë¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£Ê¿°Âµþ¤ÎÀ¾Â¦¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢¸ÅÂå¤«¤é½ÅÍ×¤ÊÃÏ°è¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Î²µ·±·´¤ÏÂç»³ºêÄ®¤Î¤ß¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Îò»ËÅª¤Ë¤Ï¸þÆü»Ô¤äÄ¹²¬µþ»Ô¤ò´Þ¤à¹¤¤ÃÏ°è¤ò»Ø¤¹Ì¾¾Î¤Ç¤¹¡£¡Ö²µ¡×¤ò¡Ö¤ª¤È¡×¡¢¡Ö·±¡×¤ò¡Ö¤¯¤Ë¡×¤ÈÆÉ¤àÆÈÆÃ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤Ï¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤«¤éÂ³¤¯ÅÁÅýÅª¤ÊÃÏÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãÂè5Ìä¡§»¨ñ®·¨¡ÊÊ¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¡Ë¡ä
Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶è¤Î¡Ö»¨ñ®·¨¡×¡£3Ê¸»ú¤¹¤Ù¤Æ¤¬Æñ¤·¤¤´Á»ú¤Ç¡¢¸«¤¿½Ö´Ö¤Ë¡ÖÌµÍý¡ª¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤¶¤Ã¤·¤ç¤Î¤¯¤Þ
¡Ö»¨ñ®·¨¡×¤Ï¡Ö¤¶¤Ã¤·¤ç¤Î¤¯¤Þ¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£À¾Å´Å·¿ÀÂçÌ¶ÅÄÀþ¤Î±ØÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ¾¤Ç¡¢Ê¡²¬¶õ¹Á¤«¤é¤â¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¹¡£¡Ö»¨ñ®¡×¤ÏÊ¼ÎÈ¡Ê¿©ÎÁ¡Ë¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Ë¤³¤ÎÃÏ°è¤¬Êª»ñ¤Î½¸ÀÑÃÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Îò»Ë¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃÏÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÂè6Ìä¡§ÉÔÆþÅÍ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¡Ë¡ä
¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô¤Î¡ÖÉÔÆþÅÍ¡×¡£¤³¤ì¤ÏÄ¶ÆñÌä¡ª3Ê¸»ú¤«¤éÆÉ¤ßÊý¤ò¿äÂ¬¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Û¤ÜÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤¤¤ê¤ä¤Þ¤º
¡ÖÉÔÆþÅÍ¡×¤Ç¡Ö¤¤¤ê¤ä¤Þ¤º¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÆþ¤é¤º¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£ÀÎ¤³¤Î¾ì½ê¤ËÅÍ¡Ê¤Þ¤¹¡Ë¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÅÁ¾µ¤ä¡¢³³ÃÏ¤ÇÎ©¤ÁÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ê¤É¡¢Í³Íè¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²£¿Ü²ì»ÔÆâ¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¤Ç¤âÆÉ¤ß´Ö°ã¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãÂè7Ìä¡§É´ÀåÄ»¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¡ä
ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¡£À¤³¦°ä»º¤Î¸ÅÊ¯·²¤Ç°ìÌöÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ²ò¡§¤â¤º
¡ÖÉ´ÀåÄ»¡×¤Ï¡Ö¤â¤º¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£É´ÀåÄ»¸ÅÊ¯·²¤Ë¤Ï¿ÎÆÁÅ·¹ÄÎÍ¸ÅÊ¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¸ÅÊ¯¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤â¤º¡×¤È¤¤¤¦Ä»¤ÎÌ¾Á°¤ò´Á»ú¤Ç½ñ¤¯¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢100¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÄ»¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÌÄ¤À¼¤¬Â¾¤ÎÄ»¤Î¿¿»÷¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÉ´¤ÎÀå¡×¤È½ñ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤ÎÂåÉ½³Ê¤Ç¤¹¡ª
¡ãÂè8Ìä¡§Ô¸¡Êºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¡Ë¡ä
ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤Î¡ÖÔ¸¡×¡£¤Ê¤ó¤È1Ê¸»ú¤À¤±¤ÎÃÏÌ¾¡ª ¤³¤ì¤¬ÆÉ¤á¤¿¤éÅ·ºÍ¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤¬¤±
¡ÖÔ¸¡×¤Ï¡Ö¤¬¤±¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿1Ê¸»ú¤ÇÃÏÌ¾¤ò¹½À®¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£ÅÚ¤Ø¤ó¤Ë¡Ö¹Ô¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¡Ö¤¬¤±¡×¡£¤³¤Î´Á»ú¼«ÂÎ¤¬¹ñ»ú¡ÊÆüËÜ¤Çºî¤é¤ì¤¿´Á»ú¡Ë¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤Ê¸»ú¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¤Ï¤Þ¤º¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤´Á»ú¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤ÎÃÏ·Á¤¬³³ÃÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè9Ìä¡§´îÏ¢±»ÇË¡ÊÂçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¡Ë¡ä
Âçºå»ÔÊ¿Ìî¶è¤Î¡Ö´îÏ¢±»ÇË¡×¡£4Ê¸»ú¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÁÛÁü¤òÄ¶¤¨¤ëÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¡¢ÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¡ª
Àµ²ò¡§¤¤ì¤¦¤ê¤ï¤ê
¡Ö´îÏ¢±»ÇË¡×¤Ï¡Ö¤¤ì¤¦¤ê¤ï¤ê¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£Âçºå¥á¥È¥íÃ«Ä®Àþ¤Î±ØÌ¾¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£¡Ö´îÏ¢¡×¤È¡Ö±»ÇË¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÃÏ°è¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿ÃÏÌ¾¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÎò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö±»ÇË¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹°Ë¡Âç»Õ¶õ³¤¤¬¤³¤ÎÃÏ¤Ç±»¤ò³ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆñÆÉÃÏÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÆ²¡¹¤Î1°Ì¡ª
¡ãÂè10Ìä¡§Á·½ê¡Ê¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¡Ë¡ä
¼¢²ì¸©ÂçÄÅ»Ô¤Î¡ÖÁ·½ê¡×¡£ÈüÇÊ¸Ð¤Î¤Û¤È¤ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¾ë²¼Ä®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤¼¤¼
¡ÖÁ·½ê¡×¤Ï¡Ö¤¼¤¼¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ÏÁ·½ê¾ë¤¬¤¢¤ê¡¢¾ë²¼Ä®¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÈüÇÊ¸Ð¤ÎÈþ¤·¤¤·Ê´Ñ¤òË¾¤á¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¸½ºß¤âJRÁ·½ê±Ø¼þÊÕ¤Ï½»ÂðÃÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£¡ÖÁ·¡×¤ò¡Ö¤¼¡×¤ÈÆÉ¤àÈ¯ÁÛ¤¬¤Ê¤¤¤ÈÀäÂÐ¤ËÆÉ¤á¤Ê¤¤ÆñÆÉÃÏÌ¾¡£¼¢²ì¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÆñÆÉÃÏÌ¾¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãÂè11Ìä¡§µÚ°Ì¡Ê»³·Á¸©ºÇ¾å·´¡Ë¡ä
»³·Á¸©ºÇ¾å·´¤Î¡ÖµÚ°Ì¡×¡£2Ê¸»ú¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤ßÊý¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
Àµ²ò¡§¤Î¤¾¤
¡ÖµÚ°Ì¡×¤Ï¡Ö¤Î¤¾¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖµÚ¡×¤â¡Ö°Ì¡×¤â¡Ö¤Î¤¾¤¡×¤È¤ÏÁ´¤¯´Ø·¸¤¬¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê´Á»ú¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í³Íè¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»³³Ù½¤¸³Æ»¤Î½¤¹Ô¤Ç¡¢¸±¤·¤¤ÃÇ³³¤«¤éÃè¤Å¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³³¤Î²£·ê¤òÇÁ¤¹þ¤à¡Ö¤Î¤¾¤¤Î¹Ô¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¼Ô¤¬µþ¤Ç¹â¤¤°Ì¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖµÚ°Ì¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»³·Á¸©¤Ë¤ÏÆÈÆÃ¤ÊÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ëÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤â¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¡£½é¸«¤ÇÆÉ¤á¤ë¿Í¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤ÎÄ¶ÆñÌä¤Ç¤¹¡£
¡ãÂè12Ìä¡§°ì¸ý¡ÊµþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¡Ë¡ä
µþÅÔ»ÔÉú¸«¶è¤Î¡Ö°ì¸ý¡×¡£¤¿¤Ã¤¿2Ê¸»ú¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê´Á»ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆÉ¤ßÊý¤¬Ä¶°Õ³°¡ª
Àµ²ò¡§¤¤¤â¤¢¤é¤¤
¡Ö°ì¸ý¡×¤Ï¡Ö¤¤¤â¤¢¤é¤¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Ò¤È¤¯¤Á¡×¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ã¤³¤¦¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÀÎ¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç°ò¤òÀö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µþÅÔ¤Ë¤Ï²í¤ÊÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¡Ö°ì¸ý¡×¤Ï½îÌ±Åª¤ÊÊë¤é¤·¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£µðÌºÃÓ¡Ê¤ª¤°¤é¤¤¤±¡Ë¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÃÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢¿å¤¬ËÉÙ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â°òÀö¤¤¤Ë´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ãÂè13Ìä¡§ÆÃµí¡Ê»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¡Ë¡ä
»³¸ý¸©²¼´Ø»Ô¤Î¡ÖÆÃµí¡×¡£ÆñÆÉÃÏÌ¾¥Þ¥Ë¥¢¤Î´Ö¤Ç¤ÏÄ¶ÍÌ¾¤Ê¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡ª
Àµ²ò¡§¤³¤Ã¤È¤¤
¡ÖÆÃµí¡×¤Ï¡Ö¤³¤Ã¤È¤¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Öµí¡×¤ò¡Ö¤È¤¤¡×¤ÈÆÉ¤à¤Ê¤ó¤Æ¡¢°ìÂÎÃ¯¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª Í³Íè¤Ë¤Ï½ôÀâ¤¢¤ê¡¢¾®¤µ¤ÊÆþ¤ê¹¾¤ò¼¨¤¹¡Ö¶×¹¾¡Ê¤³¤È¤¨¡Ë¡×¤¬ëÂ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¡¢½Å²Ù¤òÉé¤¦¶þ¶¯¤Êµí¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤«¤é¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Àâ¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¼´Ø»Ô¤Î³¤±è¤¤¤Ë¤¢¤ë¾®¤µ¤Ê½¸Íî¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏÌ¾¤Î¾×·âÅÙ¤ÏÆüËÜ°ì¥¯¥é¥¹¡£ÆñÆÉÃÏÌ¾¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÉ¬¤º¾å°Ì¤ËÆþ¤ëÄ¶ÆñÌä¤Ç¤¹¡£
¡ãÂè14Ìä¡§³¤»ÎÍÌÚ¡ÊÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»Ô¡Ë¡ä
ÀéÍÕ¸©ÆîË¼Áí»Ô¤Î¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¡£4Ê¸»ú¤ÎÆñÌä¤Ç¡¢³¤¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡©
Àµ²ò¡§¤¢¤Þ¤¢¤ê¤
¡Ö³¤»ÎÍÌÚ¡×¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤¢¤ê¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡Ö³¤»Î¡×¤Ï³¤¤ËÀø¤Ã¤Æµû²ðÎà¤òºÎ¤ë³¤½÷¤µ¤ó¤ä³¤¿Í¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÍÌÚ¡×¤ÏÊ¸»úÄÌ¤êÌÚ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤¤È¿¹¤¬¶¦Â¸¤¹¤ëË¼ÁíÈ¾Åç¤é¤·¤¤ÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£ÀéÍÕ¸©»Ô¸¶»Ô¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢µù¶È¤¬À¹¤ó¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÌÌ±Æ¤òÃÏÌ¾¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè15Ìä¡§»Í·îºóÆü¡Ê·²ÇÏ¸©¤Ê¤É³ÆÃÏ¡Ë¡ä
³ÆÃÏ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡Ö»Í·îºóÆü¡×¡£ÆüÉÕ¤òÉ½¤¹´Á»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¤¯°ã¤¦ÆÉ¤ßÊý¤ò¤·¤Þ¤¹¡ª
Àµ²ò¡§¤ï¤¿¤Ì¤
¡Ö»Í·îºóÆü¡×¤Ï¡Ö¤ï¤¿¤Ì¤¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£µìÎñ¤Î4·î1Æü¡ÊºóÆü¡Ë¤Ë¡¢Åß¤Î´ÖÃå¤Æ¤¤¤¿ÌÊÆþ¤ì¤Î°áÉþ¤«¤éÌÊ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢½Õ²ÆÍÑ¤Î°áÉþ¤Ë»ÅÎ©¤ÆÄ¾¤¹½¬´·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤éÍè¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüÉÕ¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¨Àá¤Î½¬´·¤òÉ½¤¹ÆÉ¤ßÊý¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ÆüËÜÊ¸²½¤ÎÌÌÇò¤µ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÃÏÌ¾¡£À«¤È¤·¤Æ¤â»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ËÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè16Ìä¡§¸æÌý¡Ê°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¡Ë¡ä
°¦ÃÎ¸©ËÀî»Ô¤Î¡Ö¸æÌý¡×¡£Åì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÃÏÌ¾¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤´¤æ
¡Ö¸æÌý¡×¤Ï¡Ö¤´¤æ¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢Åì³¤Æ»¤Î½É¾ìÄ®¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÎ¹¿Í¤ÇÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÎÀî¹½Å¤ÎÉâÀ¤³¨¡ÖÅì³¤Æ»¸Þ½½»°¼¡¡×¤Ë¤â¡Ö¸æÌý Î¹¿ÍÎ±½÷¡Ê¤´¤æ ¤¿¤Ó¤Ó¤È¤È¤á¤ª¤ó¤Ê¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¤¢¤Ö¤é¡×¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Àµ²ò¤Ï¡Ö¤´¤æ¡×¡£°¦ÃÎ¸©¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤È¤·¤ÆÍÌ¾¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤Ï¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÏÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡ãÂè17Ìä¡§±ÐÅÄ¡ÊÊ¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¡Ë¡ä
Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Î¡Ö±ÐÅÄ¡×¡£¡Ö±Ð¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤¬ÆÉ¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
Àµ²ò¡§¤«¤¤¤¿
¡Ö±ÐÅÄ¡×¤Ï¡Ö¤«¤¤¤¿¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ï±ÐÅÄÄ®¤È¤¤¤¦ÆÈÎ©¤·¤¿¼«¼£ÂÎ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÈÓÄÍ»Ô¤ËÊÔÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö±Ð¡×¤Ï°ð¤ÎÊæÀè¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Á»ú¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬°ðºî¤ÎÀ¹¤ó¤Ê¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãº¹Û¤ÎÄ®¤È¤·¤Æ¤â±É¤¨¤¿Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬¸©¤Î»º¶ÈÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤¿ÃÏ°è¤Ç¤¹¡£
¡ãÂè18Ìä¡§Å¾Ë¡ÎØ¡ÊÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¡Ë¡ä
ÆàÎÉ¸©ÆàÎÉ»Ô¤Î¡ÖÅ¾Ë¡ÎØ¡×¡£Ê©¶µÍÑ¸ì¤Î¤è¤¦¤Ê´Á»ú¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤É¤¦ÆÉ¤à¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
Àµ²ò¡§¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤ê¤ó
¡ÖÅ¾Ë¡ÎØ¡×¤Ï¡Ö¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤ê¤ó¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£Ê©¶µÍÑ¸ì¤Î¡ÖÅ¾Ë¡ÎØ¡Ê¤Æ¤ó¤Ý¤¦¤ê¤ó¡Ë¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÏÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢¤ª¼á²àÍÍ¤Î¶µ¤¨¤ò¼ÖÎØ¤¬²ó¤ë¤è¤¦¤Ë¹¤á¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ¤ÏÆüËÜÊ©¶µÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê©¶µ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÃÏÌ¾¤¬Â¿¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÅÅÔ¤ÎÎò»Ë¤ÈÊ¸²½¤¬¿§Ç»¤¯È¿±Ç¤µ¤ì¤¿ÃÏÌ¾¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ãÂè19Ìä¡§ÆûÆü»Ô¡Ê¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¡Ë¡ä
¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¤Î¡ÖÆûÆü»Ô¡×¡£¡ÖÆû¡×¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤´Á»ú¤¬¥¡¼¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
Àµ²ò¡§¤Ï¤Ä¤«¤¤¤Á
¡ÖÆûÆü»Ô¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤Ä¤«¤¤¤Á¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£¡ÖÆû¡×¤Ï¡ÖÆó½½¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë´Á»ú¤Ç¡¢Ëè·î20Æü¤Ë»Ô¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦°ä»º¤Î¸·Åç¿À¼Ò¤¬¤¢¤ëµÜÅç¤Ø¤Î¸¼´Ø¸ý¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë³¹¡£¡ÖÆû¡×¤È¤¤¤¦´Á»ú¤ÏÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤ÎÃÏÌ¾¤Ç¤Ï¸½Ìò¤Ç»È¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÂè20Ìä¡§ÛÐ¸¶¡ÊÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¡Ë¡ä
ºÇ½ªÌäÂê¤ÏÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Î¡ÖÛÐ¸¶¡×¡£ÛÐ¸¶È¬È¨µÜ¤ÇÍÌ¾¤ÊÃÏ°è¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÉ¤á¤Þ¤¹¤«¡©
Àµ²ò¡§¤æ¤¹¤Ï¤é
¡ÖÛÐ¸¶¡×¤Ï¡Ö¤æ¤¹¤Ï¤é¡×¤ÈÆÉ¤ß¤Þ¤¹¡£ÛÐ¸¶È¬È¨µÜ¤ÏÂçÊ¬¸©¤òÂåÉ½¤¹¤ëÍ³½ï¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿Í¡¹¤«¤é¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÛÐ¡×¤Ï¡Ö¥æ¥¹¡×¤È¤¤¤¦ÌÚ¤ÎÌ¾Á°¤Ç¡¢¤³¤ÎÌÚ¤¬Â¿¤¯À¸¤¨¤Æ¤¤¤¿ÅÚÃÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í³Íè¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤µ¤¯¤Ð¤é¡×¤Ç¤â¡Ö¤Ï¤Ï¤é¡×¤Ç¤â¤Ê¤¯¡Ö¤æ¤¹¤Ï¤é¡×¡£¶å½£¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÂçÊ¬¸©¤ÎÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÃÏÌ¾¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Þ¤È¤á¡ÃÆñÆÉÃÏÌ¾¤òÃÎ¤ë¤ÈÆüËÜ¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤
ÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢¤¿¤À¡ÖÆÉ¤á¤Ê¤¤ÃÏÌ¾¡×¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¡¢¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿ÆñÆÉÃÏÌ¾¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¿ôÀé¤â¤ÎÆñÆÉÃÏÌ¾¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¡£Î¹¹ÔÀè¤ÇÆñÆÉÃÏÌ¾¤ò¸«¤«¤±¤¿¤é¡¢¤¼¤Ò¤½¤ÎÍ³Íè¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î°ìÌÌ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
ÆñÆÉÃÏÌ¾¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ò¤â¤Ã¤È¿¼¤¯ÃÎ¤ë¤³¤È¡£Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È¥¯¥¤¥º¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
¢¨ÃÏÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ê¤É¤Î½ôÀâ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µºÜ¤·¤Æ¤¢¤ëÆâÍÆ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Photo:PIXTA