「大大大当たり」キターーッ！【マクドナルド】可愛いムーミンにトキメク♡「最新ハッピーセット」

11月14日から新しく始まった【マクドナルド】のハッピーセット®で貰えるおもちゃに、ムーミンが登場。ムーミンがハッピーセットに登場するのは、3年ぶりなんだとか。今回のおもちゃは、日常生活で役立つラインナップなのでどれも便利そう。そこで今回は、可愛いムーミンの「最新ハッピーセット」を紹介します。

歯を磨いたサインはピカピカの貝殻

「ムーミントロール はぶらしホルダー」は、11月14日から配布されていた第一弾のおもちゃです。切り株部分が仕切り付きのホルダーになっていて、歯ブラシを立てられるようになっています。ムーミンが持っているパネルは両面に絵が描かれていて、くるくると回せる仕様です。歯磨き後にパネルをピカピカの貝殻に変えれば、歯磨きが終わったサインになるので、歯磨きが苦手な子も楽しく使えそうです。

お気に入りのマスキングテープ入れに

「リトルミイ ロールシールいれ」は、付属のロールシールを入れるケースですが、使い終わった後は、手持ちのマスキングテープ入れとしても活躍してくれます。サイズによってはケースに入らない場合もありますが、一般的な幅のマスキングテープなら収納できそうです。お気に入りのテープを入れておけば、可愛いテープとリトルミイの組み合わせで、使う度にテンションが上がりそう。

【マクドナルド】の「最新ハッピーセット」は、ほっこり癒される可愛いムーミンのおもちゃ。第一弾はすでに終了していますが、11月28日からの第3弾に再登場するので、気になる人はお見逃しなく！

writer：河合 ひかる