【瀋陽＝出水翔太朗】中国で、日本人アーティストの公演中止が相次いでいる。

台湾有事を巡る高市首相の国会答弁に中国が反発を強めていることが背景にあるとみられ、現地のファンからも不満の声が出ている。

人気アニメ「ワンピース」のエンディング曲で知られる歌手の大槻マキさんは２９日、上海で２８日に開かれたイベントでの公演中にパフォーマンスが中断されたと明らかにした。「やむを得ない諸事情」が理由という。

中国のＳＮＳに投稿された動画では、歌唱中に音楽が停止し、驚いた表情の大槻さんがスタッフから退出を促される様子が確認できる。ＳＮＳでは「歌手への侮辱だ」といったコメントが相次いだ。アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」も２９日に同イベントに参加予定だったが、中止された。

２９日に上海で開催予定だった歌手の浜崎あゆみさんのコンサートは、前日に「不可抗力」（主催者団体）のために中止が決まった。天津から上海入りしたファンは本紙の取材に「彼女はコンサートのために心血を注いできた。自分も本当につらい」と胸の内を明かした。

中国では、人気ユニット「ゆず」のコンサートや吉本興業の公演、男性グループ「ＪＯ１」のファン向けイベントなども相次いで中止となっている。