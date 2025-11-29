ウエストランド井口、飲み会に誘われ「面と向かって」断った先輩芸人を明かす！

ウエストランド・井口浩之と吉住がMCを務めるテレ朝Podcastの番組『ウエストランド・井口と吉住の孤独アジト』が11月27日（木）に配信。

番組のなかで井口が、先輩芸人からの飲み会の誘いに対する驚きの対応を明かす一幕があった。

番組中盤、先輩と飲みに行かないという話題になり、井口は「行きたくないし、行かないんだ」とキッパリ。「杉並区から出ない。麻布とかで飲みたくない」と、頑なに活動エリアを広げない姿勢を見せる。

これに対し吉住は、「井口さんって結構珍しい芸人かも」とポツリ。「こういうタイプなのに確かに飲みに行ってない。なんか行きそうな感じじゃないですか」と、おしゃべりなキャラクターとは裏腹な井口のスタンスに驚きを見せた。

井口は、「（行きたくない空気を）超えてきて品川（祐）さんが誘ってきたけど、面と向かって断りましたからね」と衝撃の告白。

井口は「そもそも事務所（＝タイタン）に先輩いなかったから、そういう感覚もない」としつつも、「行ったら楽しいんだよ。みんないい人だしね」と、決して先輩が嫌いなわけではないと弁明していた。