¡½¡½º£Ç¯¤ÎÅìµþ³«ºÅ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ëÂç°ìÈÖ¡¢£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤¬11·î30Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¾¤µ¤ó¤Ï¸½Ìò»þÂå¡¢Âè£±²ó¡Ê1981Ç¯¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼£µÃå¡Ë¡¢Âè£·²ó¡Ê1987Ç¯¡¢¥µ¥Ë¡¼¥¹¥ï¥í¡¼10Ãå¡Ë¤È£²²óµ³¾è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ë¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ëµ³¾è¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤Âè£±²ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¥Ç¥Ó¥å¡¼£²Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶¥ÇÏÁ´ÂÎ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ä¥ì¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¤Ê¤É´°Á´¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ½êÂ°±¹¼Ë¤ËÃÏÊý¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤¬ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢°È¾å¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ï¥é¥Ã¥¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼ÂºÝ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°õ¾Ý¿¼¤¤½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥ì¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´¶¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ï½ª¡Ê¤·¤Þ¡Ë¤¤¤ÎËöµÓ¤¬·ø¼Â¤Ê¥¿¥¤¥×¡£Æ±¤¸ÏÈ¤ËÀ¸¿è¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¡¢¥µ¥¯¥é¥·¥ó¥²¥¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎ®¤ì¤ÏÀäÂÐÂ®¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ÎÇÏ¤ËÅ¸³«¤¬¸þ¤¯¤«¤â¡×¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¡¢Åö»þ¤Î¥ì¥³¡¼¥É·èÃå¤Ç¾¡¤ÁÇÏ¤«¤é¥³¥ó¥Þ£µÉÃº¹¤Î£µÃå¡£ÆüËÜÇÏºÇÀèÃå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Î¾å¤Î¤Û¤¦¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤È¡¢»²²Ã¾Þ¤¬¹ë²Ú¤Ç¡¢³×¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤Ã¤¿¹â²Á¤Ê¥«¥á¥é¥»¥Ã¥È°ì¼°¤¬´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤ËÂ£¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×ÁÏÀ®´ü¤Îµ®½Å¤Ê¤ªÏÃ¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¤Þ¤º¤Ï²¿¤è¤ê¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡ÖÂçÊª¡×¤È¸Æ¤Ù¤ë³°¹ñÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó£´ºÐ¡Ë¤¬»²Àï¡£ÆüËÜ¤Î·Ú¤¤¼Ç¤Ø¤ÎÅ¬À¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¤Ç¤¹¤¬¡¢²¤½£¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ÎÍèÆü¤Ç¤¹¤«¤éÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀª¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤È¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤È¤¤¤¦£³ºÐÀ¤Âå¤Î"£²¥È¥Ã¥×"¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é³Ú¤·¤á¤ë¹¥¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¸½»þÅÀ¤ÇÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬ÍÎÏ»ë¤·¤Æ¤¤¤ëÇÏ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡º£Ç¯¤Î£³ºÐÀ¤Âå¤Ï¤«¤Ê¤ê¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢Àè¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£¶·î£±Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤¿£±¡¢£²ÃåÇÏ¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤È¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ï°ìËç¾å¤ÎÂ¸ºß¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥¯¥í¥ï¥Ç¥å¥Î¡¼¥ë¤Ï£Ç£É³®ÀûÌç¾Þ¡Ê14Ãå¡£10·î£µÆü¡¿¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2400£í¡Ëµ¢¤ê¤Ç¡¢½ÐÈÝ¤ÎÈ½ÃÇ¤¬º£½µ¤Þ¤Ç»ý¤Á±Û¤µ¤ì¤ëÈùÌ¯¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢ºÇ½ªÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ê½ÐÁö¤Ø¤Î¡ËGO¥µ¥¤¥ó¤Ï½Ð¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÃæ´Ö¤ÎÄ´À°²áÄø¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡ÖËüÁ´¤Î¥Ç¥¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¸«¤ë¤Î¤¬ÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÜ²¼¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È½çÄ´¤µ¤«¤é¤·¤ÆÃæ¿´»ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡£Åìµþ¥³¡¼¥¹¤â£´Àï£³¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡£Í£°ì¤ÎÉé¤±¤¬¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î£²Ãå¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ÉñÂæÅ¬À¤Î¹â¤µ¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿ÁÆºï¤ê¤ÊÌÌ¤âÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢°È¾å¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¡¦¥ë¥á¡¼¥ëµ³¼ê¤È¤Î½é¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Áö¤Î£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î£²Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â¸ÅÇÏÁê¼ê¤Ë´°¾¡¡£¹¥ÁêÀ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¹¤«¤é2400£í¤Îµ÷Î¥¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÉÔ°Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼Åª¤Ë½ÖÈ¯ÎÏ¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤ÊÅ¸³«¤â¡¢¤³¤ÎÇÏ¤Ë¤Ï¤ª¤¢¤Ä¤é¤¨¸þ¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÇÏ¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤Î¤¢¤ëÉúÊ¼¸õÊä¤Ê¤É¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡µÙ¤ßÌÀ¤±¤ÎÁ°Áö¡¦Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Ï£·Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¡¤ÁÇÏ¤È¤Ï¥³¥ó¥Þ£´ÉÃº¹¤È¸«¤É¤³¤í¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤»¤¿¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¡¡photo by Sankei Visual
¡¡Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤Ç¤Ï¡¢Á°È¾1000£íÄÌ²á¤¬62ÉÃ¤È¤¤¤¦Ä¶¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Ê¤«¡¢Æ»Ãæ¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¸å¤í¤Î°ÌÃÖ¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤«¤²¤Ç¡¢ºÇ¸å¤ÏµÍ¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ç½ÎÏ¤ò´°Á´¤Ë½Ð¤·¤¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï»ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔÍø¤Ê³°ÏÈ¡Ê£·ÏÈ12ÈÖ¡ËÈ¯Áö¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Á°È¾¤«¤é¶¥ÇÏ¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¤·¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤³¤³ºÇ¶á¤Ï2000£íÁ°¸å¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò»È¤ï¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢2400£íÀï¤Ï£³ºÐ»þ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê2022Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¤ÇÉÔ°Â¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¤½¤Î£³ºÐ»þ¤Ë¤Ï£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ë¤â½ÐÁö¤·¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ»Ãæ¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Î¤Ê¤¤ÇÏ¡£º£²ó¡¢ÌÜ¤Ü¤·¤¤Àè¹ÔÇÏ¤Ï¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¤¯¤é¤¤¤Ç¤½¤³¤Þ¤ÇÂ®¤¤¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤·¡¢°È¾å¤¬Î®¤ì¤òÅª³Î¤ËÆÉ¤á¤ëÄÅÂ¼ÌÀ½¨µ³¼ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¶¯¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡¶þç§±ê¤Ë¤è¤ëÄ¹´üµÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿£³ÀïÌÜ¤ÎÁ°¡¹Áö¡¢£Ç·¥¨¥×¥½¥à£Ã¡Ê£µ·î10Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¡£¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤¨¤Ð¡¢ÁêÅö¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙÁ°ÌÜ¤Î°ÌÃÖ¤Ç±¿¤ó¤Ç¡¢¤¤¤¤µÓ¤òÄ¹¤¯»È¤¨¤ëÄ¹½ê¤òÂ¸Ê¬¤ËÀ¸¤«¤»¤ë¥×¥é¥ó¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Ï¤º¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇúÈ¯ÎÏ¤òÈë¤á¤ë£¶ºÐÇÏ¥»¥¤¥¦¥ó¥Ï¡¼¥Ç¥¹¤Î°ìÈ¯¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¡¢Æ±ÇÏ¤òº£²ó¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë»ØÌ¾¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£