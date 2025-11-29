フィギュアスケート女子で、ＧＰシリーズ総合６位までが進出したファイナル（１２月４〜６日、名古屋）に初出場する中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が２８日、練習拠点とする千葉県船橋市の三井不動産アイスパーク船橋で練習を公開した。１０月のＧＰシリーズ開幕戦、フランス大会で日本女子史上３人目の初出場優勝を果たした新星。来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表を射程圏内に入れるホープが、意気込みを示した。

急上昇中の新星が、夢の大舞台まで上り詰める。ファイナル初出場を決めた中井。ミラノ・コルティナ五輪へ「夢から目標に変わってきている」と、目の色を変えて練習に取り組んでいる。

今季シニアデビュー。ＧＰフランス大会で、紀平梨花、渡辺倫果に続く日本女子史上３人目のＧＰ初出場優勝を果たすと、第３戦カナダ大会でも３位と表彰台を逃さなかった。ファイナル切符を獲得も「順位は気にしていない。自分がどこの位値につけるかは気になるが、まずはベストな演技ができるように」と語った。

初の五輪も射程圏内だ。「行きたい気持ちはある」とは言うが「意識はしていない」という。「意識しすぎてしまうと自分の実力が発揮できないことが多かった」とあくまでも冷静。夢舞台が着実に近づいている中でも、足元を見ながら前へ進んでいる。

五輪代表最終選考会となる全日本選手権（１９〜２１日、国立代々木競技場）に照準を合わせて練習中。迎えるファイナルは全日本への“予行練習”。「全日本が一番大事な試合。良い演技をしたいという気持ちが今は強い」と、段階を踏みながら戦闘態勢に入る。

楽しんで勝つことがポリシー。「スケートを始めたきっかけは楽しかったから。楽しまないと自分らしさが出ない」。武器はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）。底知れない伸びしろを持つ１７歳が、最高の演技で世界に名を知らしめる。

◆中井亜美（なかい・あみ）２００８年４月２７日、新潟市出身。５歳でフィギュアスケートを始め、２３年世界ジュニア選手権で銅メダルを獲得した。２４年ジュニア・グランプリファイナルも銅メダルを手にした。２５年世界ジュニア選手権４位。今季からシニアデビューし、ＧＰシリーズ・フランス大会で初出場優勝を果たした。ＧＰファイナルは初出場。中庭健介コーチに師事する。通信制の勇志国際高千葉２年。趣味は音楽鑑賞。

◆ＧＰファイナル 毎年１０月から１１月にかけて世界６カ国でＧＰシリーズ６戦を開催（今年はフランス、中国、カナダ、日本、アメリカ、フィンランド）。全６戦で、各大会の順位ごとに得られるポイントの総合成績上位６人のみがファイナルに出場できる。今年は１２月４〜７日に名古屋・ＩＧアリーナで開催される。日本勢の優勝回数は、男子は羽生結弦が２０１３年から４連覇、女子は浅田真央が０５、０８、１２〜１３年の２連覇を含めて、それぞれ４回が最多。

◆フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表選考 各３枠の男女は全日本選手権の優勝者が自動的に代表入り。２人目は全日本２、３位やＧＰファイナルの日本勢上位２人、全日本終了時で国際スケート連盟公認のシーズン最高得点の上位３人から選ぶ。３人目は全日本終了時の世界ランキングや日本スケート連盟独自の国際大会ポイントの上位３人などを選考対象に加える。２枠のペアは全日本１、２位と全日本終了時の世界ランキング、シーズン最高得点の最上位から総合的な判断で選出する。