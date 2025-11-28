11月27日、ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」元メンバーで俳優の三山凌輝（26）がインスタグラムでライブ配信を実施。新会社の設立などを報告し、新たな門出を報告した。

三山は配信で、俳優業のオファーを受けていることを明かしながら、来年からソロアーティストとして本格的な活動を開始すると報告。歌唱やダンス、ラップなどマルチに活動するとし、「めちゃくちゃ楽しみにしていただけたらいいかなと思います」と呼びかけた。

そして、新会社「Star Of Wonder（スター・オブ・ワンダー）」の設立を発表。CEOとして経営に参画するといい、同社の事業としてファンとの交流プロジェクト「Life Community」も発足させた。なお、「Life Community」の取り組みの一つとして飲食業も開始し、今年12月13日には東京・吉祥寺にあんかけパスタ専門店をオープンする。

今年4月に『週刊文春』で女性トラブルが報じられ、7月にBE:FIRSTとしての活動を休止していた三山。9月には前月に結婚を発表していた女優・趣里（35）との間に第一子が誕生し、11月8日にグループを脱退。そして、今回の新規事業発表と、目まぐるしく動く三山の近況に、Xではこんな声が上がった。

《凌輝の発表が怒涛過ぎて追いつくの大変 水面下でこんな準備していたなんて…最推しじゃないけど、やっぱり凄い人なんだなって実感》

《りょうきの情報がまじで過多すぎてやばい》

《リョウキの、いや凌輝の新情報が！頑張って欲しいね、応援するよ》

そして、さらに驚きの声が寄せられているのが「Life Community」会員プランの月額料金だ。「Life Community」ではリアルな“人と人との繋がり”をテーマとしたプロジェクト「GOMASU」を提供するのだが、そのアクセス度合いによって2つの会員プランが設けられている。

まず、“GOMASUの世界に気軽に参加できる”ベーシックプランでは、ブログや動画、音声コンテンツなどに一部アクセス可能で、月額1500円。その“上位”として位置づけられるプレミアムファミリープランでは、ベーシックプランの内容に加えて、ライブ配信やイベント先行チケット、限定グッズなどのフルアクセス権が用意されているが、こちらは月額8000円だ。この価格設定に、Xではこんな反応が寄せられた。

《一般的なFCからしたら月額1500円も高いのに、ブログしか読めないの？月額8000円はただのホラー》

《年8000円かと思ったら月額の強気価格で横転》

《年間8,000円でも「あらだいぶ取るじゃない」って思うくらいなのに月8,000円！？いやこれファンは課金する人いると思うけど、新規開拓は色んな意味で難しいと思うよ。。アイドルもアーティストもFC加入経験あるけど、高くて6,000円だったしなぁ…月1,500円も随分強気だな…笑》

《年会費8000円のFCって結構強気だな〜って見てたら月額で度肝を抜かれた 毎月何をどれだけやれば8000円の価値を担保できるんだ…》

「そもそも月額1500円という価格が、アイドルやミュージシャンのファンクラブは一般的に年会費5000円前後が相場と言われているので、高額ですよね。古巣の『BE:FIRST』のファンクラブは年額6000円ですが、三山さんの1500円のプランは年額換算して1万8000円と3倍。なお、BE:FIRSTの場合、年額6000円でチケットの先行権や限定グッズも楽しめます。

三山さんの場合、ほぼ同様の内容で月額8000円、年額にすると9万6000円ですから、かなり“強気”な価格設定と言ってもいいでしょう。とはいえ、三山さんは決してファンクラブとは銘打っていませんし、今後充実したコンテンツが投入されていくなら、ファンにとってはむしろ“お得”になる可能性だってあります」（WEBメディア記者）

会社設立報告から一夜明け、依然としてプランの価格設定をめぐって賛否が分かれているが、Xでは“入会報告”がすでに一部のファンの間で上がり始めている。

《ファミリーに入りました 何が起こるのか全部見せて聞かせてくれると思うので面白いオトコの人生を見守ろうと思います！》

《凌輝おめでとう PFP 会員権購入しました》

《私もファミリー入ったよ 美しい世界を作ってくれたんやね。嘘偽りのない‥凌輝らしい》