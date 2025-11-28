3900Ëü±ß¤ÇÁ¥¤ò¿·Ä´¡ÖÌ±½É¤ò·Ñ¤¤¤Ç13Ç¯¡×¸µDA PUMP¡¦µÜÎÉÇ¦¤Î¤¤¤Þ¡ÖÁ¥¤Ç¤ÏÅö»þ¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â¡×
¸µDA PUMP¡¦µÜÎÉÇ¦¤µ¤ó¤¬±Ä¤àÌ±½É¤ÏË´¤Êì¤«¤é·Ñ¤¤¤Ç13Ç¯¡£ÌÜ¶Ì¤Î¥¯¥ëー¥º´Ñ¸÷¤Ï¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¸ü¤¤»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç3900Ëü±ß¤ÎÁ¥¤òÄ´Ã£¤·¡¢¿¶Æ°¤â¾¯¤Ê¤¤²÷Å¬¤Ê¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¡£¼«Á³¤ä¤ªµÒÍÍ¤È¤â¶¦À¸¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷¤Î¤¢¤êÊý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÀä·Ê¤Ë±Ç¤¨¤ë¡ª¡×3900Ëü±ß¤Î¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó»ñ¶â¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿°¦¤¹¤Ù¤¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°Á¥¤Î»Ñ¡Ê9ËçÌÜ/Á´15Ëç¡Ë
¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¦¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×
¨¡¨¡ 1997Ç¯¡¢¡ÖDA PUMP¡×¤ÎSHINOBU¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥åー¤·¡¢1998Ç¯¤«¤é5Ç¯Ï¢Â³¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿µÜÎÉÇ¦¤µ¤ó¡£ÃÏ¸µ¡¦¾®ÉÍÅç¤¬ÉñÂæ¤ÎNHK¤ÎÄ«¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡Ù¤ÎÍ¿Æá¸¶À¿Ìò¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2011Ç¯¤«¤é¾®ÉÍÅç¤ÇÌ±½ÉµÜÎÉ¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½Ìó¤Ç¤Û¤ÜËþ¼¼¤È¤¤¤¦Ë»¤·¤¤Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢Åìµþ»þÂå¤ÎÂ¿¤¯¤ÎÍ§¿Í¡¦ÃÎ¿Í¤¬¥ê¥Ôー¥¿ー¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÀµÄ¾¡¢Ì±½É¤Ç¤Ï¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤º¤Ã¤È°ì½ï¤Ê¤Î¤ÇÂçÊÑ¤È¸À¤¨¤ÐÂçÊÑ¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Ú¤·¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1Æü¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ï¸áÁ°8»þ¤ËÄ«¿©¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÌ±½É¤Î¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð¤Æ¡¢¸á¸å3»þ¤³¤í¤Þ¤ÇËÍ¤ÎÁ¥¤Ç°ì½ï¤Ë¥¯¥ëー¥¸¥ó¥°¡£Í¼¿©¤Ï³°¤ÎÅ¹¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ç¡¢µï¼ò²°¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¤ò¤·¤Æ¡¢¹ç´Ö¤ËÁ¥¤òÀö¤Ã¤Æ¡¢ÍÑ¶ñÎà¤ò¼êÆþ¤ì¤·¤Þ¤¹¡£¿©»ö¤«¤éÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤ªµÒ¤µ¤ó¤È¤ª¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò²Æì¤ÎÊý¸À¤Ç¡Ö¤æ¤ó¤¿¤¯¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬Ìë10»þ～10»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Þ¤ÇÂ³¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ »Å»ö¤ÏÄ¹»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤½¤¦¤Ë¤â»×¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¡©
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§´ðËÜÅª¤ËËÍ¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¤â¤È¤â¤È¾®ÉÍÅç¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¹¥Ñ¤Ë¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤¬¥¨¥¹¥Æ¤ä¡¢¼ê¤¬¤Þ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ë¤Ï¾®³Ø1Ç¯À¸¤È3Ç¯À¸¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼Êý¤Î²¼¹»»þ¤Ï²È¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Í½Ìó¤¬¤Ê¤¤Æü¤Ï²ÈÂ²¤Ç³¤Í·¤Ó¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢²ÈÂ²¤È¤Î»þ´Ö¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ ¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£Ì±½É·Ð±Ä¤Ï¡¢µÜÎÉ¤µ¤ó¤ÎÀ³Ê¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§¿Í¤ò´î¤Ð¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª DA PUMP¤Î¤È¤¤Ï²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Ï³¤¤ò¸«¤»¤¿¤ê¡¢Á¥¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ï°ã¤¦¤±¤ì¤É¡¢°ÊÁ°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤¤¤Þ¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤Ç¤¹¡£
DA PUMP¤Î³èÆ°¤«¤éÆÀ¤¿¤â¤Î¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢Áê¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¡¢»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤¨¤Æ¡Ö¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤Æµ¤ÇÛ¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¥¹¥¿¥ó¥¹¡¦´¶³Ð¤«¤Ê¡£Ì±½É¤ËDA PUMP¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¥Üー¥È¤ÇDA PUMP¤Î¶Ê¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¤·¡¢Íê¤Þ¤ì¤¿¤éT¥·¥ã¥Ä¤Ë¥µ¥¤¥ó¤â¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï²¿¤â±£¤µ¤º¡¢¤«¤Þ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤½¤Î¤Þ¤ÞÀÜ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£
¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óÈþ¤·¤¤³¤¡×¤ò¸«¤»¤¿¤¤
¨¡¨¡ ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Û¤«¤Ë¡¢Ì±½É·Ð±Ä¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¤¤¿¤ª¶â¤ÇÇñ¤Þ¤ê¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò´î¤Ð¤»¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤Ä¤â¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì±½ÉµÜÎÉ¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÌ±½É¤ÈÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Éô²°¿ô¤â¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¼«Á³¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÈþ¤·¤¤³¤¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¡£ÇÈ¤Î¹â¤µ¤äÄ¬°Ì¡¢Æü¤Î½Ð¡¦Æü¤ÎÆþ¤ê¡¢ÂÀÍÛ¤Î°ÌÃÖ¡¢Å·¸õ¤äÉ÷¸þ¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢³¤¤ÏËèÆü°ã¤¦É½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿Í´ÖËÜ°Ì¤Î»þ´Ö¼´¤ÇÆ°¤¯¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¤ì¤¤¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾®ÉÍÅç¤Î¶á¤¯¤ËÄ¬°Ì¤¬²¼¤¬¤ë¤È¸½¤ì¤ë¸¸¤ÎÅç¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¬°Ì¤¬²¼¤¬¤ê¤¹¤®¤ë¤ÈÀÐ¤³¤í¤ä¤´¤Ä¤´¤Ä¤·¤¿³¤Äì¤¬¸«¤¨¤¹¤®¤ÆÈþ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê´³¾å¤¬¤ê¤¹¤®¤º¡¢ÂÀÍÛ¤¬³¤¤Î¿§¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë»þ´ÖÂÓ¤òÁª¤Ó¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤Ï¿Í´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à²½¤µ¤ì¤¿Í·¤ÓÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Á³¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Í·¤ÓÊý¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¤µ¤ì¤¿Í·¤ÓÊý¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤³¤¦¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î¤È¤³¤í¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÈþ¤·¤¤½Ö´Ö¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö¤³¤Î»þ´Ö¤Ë¥Ä¥¢ー¤Ë½Ð¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÂÔ¤Ä¤È¤¤ÏÂÔ¤Á¤Þ¤¹¡£Ä«¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤«¤é¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ó¤ÊÅ·¸õ¤À¤«¤é¡¢±«¤¬²á¤®¤ë¤Î¤ò1»þ´ÖÂÔ¤È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤È¤¤â¡¢¤¦¤Á¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇ¦¤ËÇ¤¤»¤ë¤è¡×¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Î¹¥¤¤Ê¼«Á³Ãæ¿´¤Î¹Í¤¨Êý¤òÍý²ò¤·¤Æ²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥Ñ¤ä¥¿¥¤¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë´Ñ¸÷¤äÎ¹¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤¬°ÆÆâ¤¹¤ë¤«¤é¤Ë¤Ï¡¢»þ´Ö¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤ë¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó¤Ç3900Ëü±ß½¸¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤Ë
¨¡¨¡ ³¤¤ÏËèÆü°ã¤¦¤«¤éÆñ¤·¤¤¤·¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢µÜÎÉ¤µ¤ó¤Î´¶³Ð¤¬½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£µÜÎÉ¤µ¤ó¤¬Ì±½É¤ò·Ñ¤¤¤Ç¡¢ÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡©
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§Á¥¤Ç¤¹¡ªËÍ¤Ï¡¢³¤¤ÈÁ¥¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¤·¤À¤¹¤ÈÄ¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¥¬¥¤Î¤³¤í¤ÎÌ´¤¬¡ÖÁ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£Ãæ³ØÀ¸¤«¤éËè·î¥Üー¥È»¨»ï¤òÇã¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¤Î¥Üー¥È¤òÄ¯¤á¡¢¤¤¤Ä¤«¤³¤ó¤Ê¥Üー¥È¤ò¸Î¶¿¤Î³¤¤ËÉâ¤«¤Ù¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±½É¤ò·Ñ¤¤¤À10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ¥¤òÇã¤¤ÂØ¤¨¡¢ËÍ¤ÎÍýÁÛ¤Î¥Ä¥¢ー¤¬¤Ç¤¤ëÁ¥¤ò¹ØÆþ¤·¤è¤¦¤È¡¢3900Ëü±ß¤ò½¸¤á¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬ÈóÆü¾ï¤òÂÎ¸³¤·¡¢ºÇ¹â¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ëÁ¥¡£ÇÈ¤«¤é¼õ¤±¤ë¿¶Æ°¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÇ¯´ó¤ê¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ê¤¯°ÜÆ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ï¸À¤¤½Ð¤»¤Ð¤¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ËÍ¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¸«¤¿¤Ê¤«¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ºÇ¹â¤ÎÁ¥¡£¤³¤ì¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò1072¿Í¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ìó3950Ëü±ß¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤Ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡ª¤¤¤Ä¤«¤é¿·¤·¤¤Á¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§2023Ç¯¤Ë¿·¤·¤¤Á¥¡Ê¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥ÉÀ½AXOPAR 37ST¡Ë¤¬Íè¤Þ¤·¤¿¡£Á¥¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¡¦È¬½Å»³¤Î³¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¡¢²ÈÂ²¤Î»×¤¤¤ò¤³¤á¤Æ¡ÖSEAEL¡Ê¥·ー¥¨¥ë¡Ë12¡×¤ÈÌ¾¤Å¤±¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖSEA¡×¤ÏÄ¹ÃË¥»¥¢¡¢¡ÖEL¡×¤Ï¼¡ÃË¥¨¥ë¡¢¡Ö12¡×¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿°¦¸¤¤ÎÌ¾Á°¡¦¥Àー¥¹¤«¤é¤Ç¤¹¡£Á¥¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¸«¤¨¤ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²¿¤è¤ê¤âËÍ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤Ç¤â¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤½Ö´Ö¤ÏËèÄ«¡¢³¤¤Ë¹Ô¤¯ºÝ¤Ë¥Üー¥È¤Î¥«¥Ðー¤ò¤Ï¤º¤¹¤È¤¡£¡Öº£Æü¤â¤è¤í¤·¤¯¤Êー¡×¤È¡¢Á¥¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¬¤é¼êÆþ¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Ì±½É¤Ë¥ê¥Ôー¥¿ー¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ç¤¹¤Í¡£
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§Ì±½É¤ò·Ñ¤¤¤ÀÅö»þ¤Ï¡¢DA PUMP¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î¸å¡¢Ì±½ÉµÜÎÉ¤¬¹¥¤¡¢¥ªー¥Êー¤ÎµÜÎÉÇ¦¤¬¹¥¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤âÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¿ー¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤«¤é¤¢¤Î¥Ðー¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÇ¦¤Î¤¤¤ë¡¢¾®ÉÍÅç¤ÎÌ±½É¡×¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¨¡¨¡ Ì±½É¤ò·Ñ¤¤¤Ç13Ç¯ÌÜ¡¢¤¤¤Þ¡¢¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
µÜÎÉ¤µ¤ó¡§¡ÖÆ´¤ì¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·Â³¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ËÍ¤ÏÃæ³Ø1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¥Á¥ã¥²¡õÈôÄ»¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¡¢ÉðÆ»´Û¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤ÎÁ¥¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ì±½É¤Î¤¢¤êÊý¤â¡¢ÅçÌ±¤È¤·¤ÆÅÁÅý¹Ô»ö¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÀ¸¤Êý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¡ÖÆ´¤ì¡×¤ò¼º¤ï¤º¡¢¤Ä¤Í¤Ë²¿¤«¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬Éå¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ì±½É·Ð±Ä¤¬¡¢Î®¤ìºî¶È¤äÃ±¤Ê¤ë·«¤êÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿·Á¯¤µ¤ò´¶¤¸¡¢°ì½Ö°ì½Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÀÜ¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»×¤¤¤¬¼«Á³¤Ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÇ¦¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Þ¤¿¹Ô¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ä
ÃÏ¸µ¡¦¾®ÉÍÅç¤ÇÌ±½É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¸µDA PUMP¤Î¥á¥ó¥ÐーµÜÎÉÇ¦¤µ¤ó¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¤Ç¥Ñー¥È¥Êー¤Ë½ä¤ê¹ç¤¤¡¢2»ù¤ÎÉã¤È¤·¤Æ²ÈÂ²¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËË¾¤à¤³¤È¤Ï¤¿¤À¤Ò¤È¤Ä¡£¡ÖÅç½Ð¿È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡£¤½¤ì¤À¤±¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿²¬ËÜÁï»Ò¡¡¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿µÜÎÉ Ç¦