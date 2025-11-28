Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

タイガーが販売する「圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 ご泡火炊き JPI-S10NK」は、17％オフの36,980円（税込）で販売中です。

【WEB限定】タイガー魔法瓶 炊飯器 5合 圧力IH ご泡火炊き 日本製 遠赤9層土鍋かまどコート釜 粒立ち保温24時間 お手入れ簡単 食洗機 ブラック JPI-S10NK タイガー魔法瓶(TIGER) \36,980 （2025/11/27 15:22時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

土鍋のような「ご泡火炊き」が魅力的。圧力IH炊飯器がお買い得に

「圧力IHジャー炊飯器〈炊きたて〉 ご泡火炊き JPI-S10NK」は、2024年9月に発売された圧力IH炊飯器。「遠赤9層土鍋かまどコート釜」が生み出す高火力とやさしい泡立ちで、炊きたてごはんの甘みと粒立ちをじっくりと引き出す「ご泡火炊き」が特徴です。カラーはブラックとホワイトの2色。

内なべ外側には、「土鍋蓄熱コーティング & かまどコーティング」を採用。上部には熱伝導性の高い銅素材、下部には蓄熱性の高い土鍋素材のコーティングを施し、土鍋の理想に近い蓄熱性が再現されているそう。この上下のコーティングの温度差がつくる沸とうで強い対流が生まれることで、お米が芯までふっくらと炊きあがるとのこと。また、内なべに施された「遠赤土鍋コーティング」が遠赤効果を高め、土鍋のような細やかな泡立ちで沸とうし、お米のおいしさを引き出してくれるそうです。

↑土鍋を再現した「ご泡火炊き」で、ふっくらごはんに。

加えて、やや低温で長く吸水した後、急速に温度を上昇させることでお米のα化（糊化）を促進し、甘みを引き出す「旨み粒立ち炊飯プログラム」を搭載。また、ごはんから出る蒸発水量を感知して温度管理し、蒸発水量を適切な状態で保つ「粒立ち保温プログラム」も搭載されており、水分をごはんにとどめたままの保温を実現します。

↑8つの炊飯モードで、食卓に合わせたごはんが炊ける。

さらに、お米の全ての良さを引き出す「極うま」メニューや、0.5合から2合まで、その日そのとき食べる分だけのお米をおいしく炊きあげる「少量旨火炊き」メニュー、冷凍用のごはんがおいしく炊ける「冷凍ご飯」メニューなど、8つの炊飯メニューも備わっています。日々の食事に合わせて炊き方を変えられるのは、なかなかうれしいポイント。

なお、普段のお手入れは内ぶたと内なべ、スチームキャップの3点のみ。内ぶたは簡単に着脱でき、凹凸が少なく拭きやすい天面のため、毎日のメンテナンスも簡単に行えます。高温の水蒸気で内なべを洗浄する「圧力洗浄コース」も搭載されているため、手洗いが難しい蒸気の通る部分も手軽にお手入れできそうです。

タイガーの「ご泡火炊き」炊飯器をお得に買うならAmazonブラックフライデー！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post タイガーの「ご泡火炊き」炊飯器が17％オフ！ お得にゲットするならAmazonブラックフライデー appeared first on GetNavi web ゲットナビ.