上白石萌音が映画『君の名は。』主題歌「なんでもないや」をRADWIMPSの前でカバー歌唱【ミュージックステーション】

11月28日21時からテレビ朝日にて『ミュージックステーション』が放送される。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

上白石萌音「なんでもないや（movie ver.）」「跡のようなこと」

CUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか？」「かわいいさがしてくれますか？」

Travis Japan「Disco Baby」

乃木坂46「ビリヤニ」

マカロニえんぴつ「パープルスカイ」

RADWIMPS「筆舌」

緑黄色社会「My Answer」

※アーティスト名五十音順

■上白石萌音が清塚信也のピアノ演奏で歌唱

上白石萌音が2年ぶりのMステ出演。上白石が声優を務めた映画『君の名は。』の主題歌のひとつで、同日ゲストのRADWIMPSが歌唱、野田洋次郎が作詞作曲を手掛けた「なんでもないや（movie ver.）」を清塚信也のピアノ演奏とともに披露する。

RADWIMPSが見つめるなかでのパフォーマンスに「ご本人たちの前で歌うというまさかの事態に慄いていますが、感謝とリスペクトを直接お伝えするまたとない機会、精一杯歌わせていただきます」と上白石。RADWIMPSのトリビュートアルバムにも参加し、歌声を披露した上白石が、どんな「なんでもないや」を見せるのか、注目だ。

また、清塚信也との競演にも「清塚さんの美しいピアノの情感が大好きなのでご一緒できてとてもうれしいです！ 胸をお借りします！」と期待を寄せ、「一期一会の夜、楽しみ尽くせるよう頑張ります」と意気込みも明かした。

上白石は、映画『ペリリュー -楽園のゲルニカ-』の主題歌で、MONGOL800のキヨサクが作詞を手掛けた「奇跡のようなこと」も歌唱。豪華2曲のパフォーマンスをお見逃しなく。

■RADWIMPSは最新アルバムの収録曲、緑黄色社会は『緊急取調室』主題歌を披露

11月23日にメジャーデビュー20周年を迎えたRADWIMPSは、3年ぶりのMステ出演で、最新アルバムの収録曲「筆舌」を演奏。

デビュー3周年を迎えたTravis Japanは3rdアルバムからの先行配信曲「Disco Baby」をパフォーマンス。

そして緑黄色社会は、木曜ドラマ『緊急取調室』の主題歌「My Answer」を披露する。

■番組情報

テレビ朝日『ミュージックステーション』

11/28（金）21:00～

出演：タモリ、鈴木新彩（テレビ朝日アナウンサー）

