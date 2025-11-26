「クリスマスにはシャケを食え！」サモーン・シャケキスタンチン仕様の「シャケ専用グリル」が爆誕

毎年12月が近づくと、特撮ファンの脳裏に響き渡る「クリスマスにはシャケを食え！」の言葉。2018年に放送された「快盗戦隊ルパンレンジャーVS警察戦隊パトレンジャー」の怪人、サモーン・シャケキスタンチンが残したこの強烈な教えを、誰よりも忠実に実践できるアイテムが登場しました。

ユニーク家電でおなじみのサンコー株式会社は11月26日、東映株式会社とのコラボレーション製品として「クリスマスにシャケを食うためのグリル『飢えたシャケのように』」を、サンコー公式オンラインストア、直営店、取扱店、ECサイトなどにて、数量限定で発売しました。

【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】

■ あの「サモーン・シャケキスタンチン」がグリルをジャック

本製品は、その名の通り「クリスマスにシャケを焼くため」に開発された一人用グリルで、最大の特徴は本体側面にデザインされたサモーン・シャケキスタンチンの姿。「鮭を焼いているかチェックしているぞ！モラルだ！」と言わんばかりの威圧感で、チキンを許さないクリスマスの食卓を演出します。

さらに背面には、劇中で重要な役割を果たした「金庫」と「暗証番号」もデザインされるなど、ルパパトファンにはたまらない仕様となっています。

■ ネタと見せかけて「焼き」には本気

もちろん、サンコー製品らしく機能面も本格派です。プレートは、シャケを焼くのにぴったりな幅18cmのコンパクトサイズ。最高温度は約240度まで調整可能な高火力仕様で、無段階のスライドスイッチで焼き加減をコントロールできます。

特筆すべきはプレートの形状。「傾斜した波型」になっており、シャケの余分な脂が中央の溝に落ちる構造になっています。これにより、皮はパリッと、身はふっくら。高い蓄熱性とフッ素加工も相まって、クリスマスディナーのメインディッシュにふさわしい焼き上がりを実現します。

■ 今年のクリスマスは「ノーチキン」で？

「ノーチキン！ノーチキン！」と叫びながら街中のチキンをシャケに変えて回ったサモーン・シャケキスタンチン。このグリルがあれば、鮭のムニエル、鮭のホイル焼き、ちゃんちゃん焼きと、無限大の鮭メニューでクリスマスを祝うことができます。

「クリスマスにシャケを食うためのグリル『飢えたシャケのように』」の価格は7980円（税込）。今年のクリスマスはチキンではなく、脂の乗ったシャケを焼いて、ギャングラーの教えに従ってみるのも良いかもしれません。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2025112607.html