ゆっくり不動産、「部屋が1.5倍に広がるリノベ」驚きの快適木造アパートを群馬で発見！
人気YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産さん」が『【木造もここまで進化?!】快適さを追求しすぎた木造アパートを内見！』と題した動画を紹介。今回は、群馬県太田市で築38年の木造アパートを丸ごとリノベーションしたユニークな物件の全貌と、その驚きの快適性について自らレポートした。
発端は「騒音や暮らしの快適性を実験している」という物件オーナーからの連絡。「快適性を実験？ん？なんじゃそりゃあ。今から行くけん！」と動画らしい茶目っ気で新幹線に飛び乗り、群馬へ初上陸。
本題の物件は、昭和レトロな雰囲気漂う“古き良き木造アパート”。しかし、「なんということでしょう。あの昭和のコーポ的な姿からブラックのアクセントが入ったすっきりな姿に大変身」と、リノベ前後の劇的変化を心から驚いた様子で実況。「木造アパートの騒音や暮らしの快適性を実験している」との説明どおり、断熱・防音性能は注文建築並みにグレードアップ。壁は二重下地＋遮音シートの“石膏ボードのミルフィーユ”構造となり、なんと設計者自ら住んで検証するという徹底ぶりだ。
さらに、「アパート一室のリノベーションならできないことでも、一棟丸ごとリノベなら部屋の広さをほぼ1.5倍にすることも可能」と強調。従来6部屋だった間取りを贅沢に4部屋へ減らしワンランク上の居住空間を創出。その上で、「構造すらもアップデートしていてリノベってやっぱり素敵だなぁ」と率直な感動を述べている。
内見した2つの部屋は、どちらも木やグリーン、有孔ボードなど意匠性と機能性を両立。ビフォー写真との比較も交えながら「好きなものを適当に引っ掛けてみるだけでほんとうにオシャレになる」と有孔ボードの使い勝手にも言及した。
終盤、「自ら住んで確かめるという設計士さんのこだわりぶりも驚きでしたね」「お部屋の広さが1.5倍になるのはいいなぁ」と締めくくり。動画は「今後も地方エリアの個性的な物件を内見していきますので、ぜひDMお待ちしています」と視聴者に呼びかけて幕を閉じた。
