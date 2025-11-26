この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「【根管治療】神経の治療をすると歯はめちゃくちゃ弱くなります...歯を失わないため長持ちさせるために気を付けるべきこと」と題した動画で、ハプラス歯科 代表で歯科医師の木村隆寛氏が、一般患者が知っておくべき根管治療（歯の神経を取る治療）後の注意点について、具体的かつ実体験に基づき語った。



木村氏は、「神経を抜くと歯は『めちゃくちゃ弱くなる』。特に治療中は圧倒的にリスクが高い」と警鐘を鳴らし、「治療中の歯では絶対に噛まないこと。多少ならいいと考えがちですが、トラブルの元なので絶対に噛まないほうが良いです」と強調。その理由について、「仮の歯も仮接着で力に弱い。無理をすると根が折れてしまい、最終的に抜歯しか選択肢がなくなる」と、治療中の注意点を分かりやすく伝えた。



さらに「治療は中断せず、歯科医が提案したタイミングで必ず再診することが重要」と述べ、「根管治療は歯科医療の中でも特に難しい分野。根の深い部分までしっかり治療するため、虫歯治療よりも遥かに期間がかかる。人生の最優先課題に繰り上げてでも通院すべき」と熱く語った。



口腔内ケアについても木村氏は、「衛生士さんの指示を守り、徹底的に清潔を保つことが極めて重要。治療中は歯の形も変わり、特に汚れが溜まりやすい。ホームケアの方法や掃除のコツは、遠慮せず歯科医院に確認を」と呼びかけた。



また、治療費や詰め物・被せ物の選び方にも触れ、「保険診療でも十分。一方で、余裕があるなら“良い材料”を使う価値は高い。治療した先生とよく相談し、予算や適応範囲を確認することが大切」と、現実的なアドバイスを添えた。



興味深いエピソードとして「昔は20～30代で6番（第一大臼歯）が抜歯になる人が多かった」とし、再治療（再根管治療）の成功率が60%前後と低いデータにも言及。「やり直しのリスクは一層高くなるので、最初の治療から慎重な判断・選択を」と力を込めた。



治療終了後も油断は禁物。「かぶせ物（クラウン）を入れたばかりの歯はすぐに噛まず、1カ月かけて徐々にパワーを与えて。急な痛みや違和感があれば必ず主治医に連絡を」と注意を促した。さらに、「経過観察は最低でも3ヶ月後、以降も半年～1年ごとに必ずチェックに来院して」と、長期的なフォローアップの重要性を改めて訴えた。



ナイトガードやマウスピースについても「保険適用の簡便なものは噛み合わせのバランスを崩すリスクがあるため、必ず主治医と相談し適切なものを作るべき」とし、安易な選択に一石を投じる場面も。



最後に木村氏は、「根管治療は皆さんが思っている以上に難しい。ご自身の根管治療が何本あるか、ぜひ一度確認し、歯の状態に関心を持ってほしい。痛みなど症状がなくても、気になったらレントゲンでチェックを」と締めくくった。