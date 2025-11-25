この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「健康的にパンを作るなら、砂糖の選び方が超大事！【砂糖選びで人生が変わる】」と題した動画で、健康パンの専門家・むらまつさきさんが登場。自身のチャンネルで、普段から「健康的なパンの作り方、食べ方、付き合い方」について発信しているむらまつさんが、今回は「パン作りに使う砂糖、健康的なものは何なの？」という切り口から、砂糖の種類ごとの特徴や選び方について詳しく解説した。



むらまつさんは「まさかあなたが選んでいるその砂糖が、実は体に良くない可能性も」と警鐘を鳴らし、家庭の定番である常白糖から、最近注目されているアガペシロップまで、6種類の砂糖（常白糖、きび糖、天才糖、三温糖、メープルシロップ、アガペシロップ）を一つずつ取り上げて、メリット・デメリットを徹底比較。「常白糖は手軽に使える一方、ミネラルがほとんど残っていないため、体に悪いと言われることが多い」、「きび糖はサトウキビのコクやミネラルが魅力だけど、実はカロリーはほとんど常白糖と変わらない」など、砂糖ごとに科学的な見地からコメントした。



また、天才糖については「オリゴ糖が含まれていて腸内環境改善に役立つが、パンによっては発酵に影響する」と実例を挙げて解説。三温糖やメープルシロップ、アガペシロップについても「どれもメリット・デメリットがあり、パン作りの仕上がりや健康度に大きく影響します」と強調した。



動画後半ではむらまつさんならではの独自の視点として、「実はパン作りって、砂糖を使わなくてもできる」と言及。「本当に健康に気を使いたい方は、砂糖なしのパン作りも試してほしい」と、砂糖の代わりにみりんや甘酒を用いる方法を紹介し、「パンがふわふわに仕上がる秘訣は、イーストを助ける糖分の種類と使い方」と語った。



最後には、自身の砂糖ゼロパン材料キットを紹介し「水と合わせて焼くだけで、砂糖も油も小麦粉も卵も乳製品も大豆製品もナッツも使わない、健康的なパンが自宅で作れる」と強調。「砂糖を使うにしても使わないにしても、ご自身に合った方法で砂糖と付き合ってほしい」と、パン作りと健康への思いを締めくくった。次回の動画予告とともに、視聴者へ「あなたのパン作り、きっと変わるはずです」とメッセージを贈った。