ハイセンス、65インチ超の大画面テレビが最大22％オフに。Amazonブラックフライデーで大幅値引き
Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。
大画面テレビや家電を販売するハイセンスも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。
ゲームモード搭載で用途を選ばず使える4Kテレビ「E7N」
値引き幅が大きく注目なのが「E7N」シリーズの複数モデル。65インチモデル「65E7N PRO」は通常価格164,800円のところ、セール中は22％オフの128,000円（税込）。75インチの「75E7N PRO」は通常価格198,000円のところ、同じく22％オフの154,800円（税込）で購入可能です。
いずれも地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載し、2番組同時録画にも対応。トレンドのMini LEDバックライトを採用しており、明るく高コントラストな映像を表示可能です。画面解像度は4Kで、最大リフレッシュレート120Hz（解像度4K時）のゲームモードにも対応。オーディオは左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで、実用最大出力40Wを実現しています。
ほかにも多くのモデルがセール価格となっています。この機会に大型テレビを導入したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。
※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。
※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。
The post ハイセンス、65インチ超の大画面テレビが最大22％オフに。Amazonブラックフライデーで大幅値引き appeared first on GetNavi web ゲットナビ.