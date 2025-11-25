Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

大画面テレビや家電を販売するハイセンスも、複数の製品をお買い得価格で販売中です。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】65V型 65E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ Hisense \128,000 （2025/11/25 18:27時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】75V型 75E7N PRO 4K Mini LED 量子ドット 倍速パネル ネット動画 スマート ダブル録画 チューナー内蔵 Alexa ゲームモード AirPlay2 液晶 テレビ Hisense \154,800 （2025/11/25 18:29時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

ゲームモード搭載で用途を選ばず使える4Kテレビ「E7N」

値引き幅が大きく注目なのが「E7N」シリーズの複数モデル。65インチモデル「65E7N PRO」は通常価格164,800円のところ、セール中は22％オフの128,000円（税込）。75インチの「75E7N PRO」は通常価格198,000円のところ、同じく22％オフの154,800円（税込）で購入可能です。

いずれも地デジ/BS/CSのそれぞれ3波に3チューナーを搭載し、2番組同時録画にも対応。トレンドのMini LEDバックライトを採用しており、明るく高コントラストな映像を表示可能です。画面解像度は4Kで、最大リフレッシュレート120Hz（解像度4K時）のゲームモードにも対応。オーディオは左右メインスピーカーとサブウーファーを搭載した3スピーカーシステムで、実用最大出力40Wを実現しています。

ほかにも多くのモデルがセール価格となっています。この機会に大型テレビを導入したいと考えている人は、ぜひAmazonでチェックしてみてください。

