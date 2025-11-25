【ちいかわ】初の映画化決定！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』
イラストレーター・ナガノ氏が描く、X発の漫画作品『ちいかわ』がついに初映画化決定。タイトルは『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。2026年夏に公開決定だ。
ラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』。2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。人気は留まるところを知らず、全世代から愛され「日本キャラクター大賞グランプリ」を3度受賞、2022年から放送開始したアニメもYoutubeでの見逃し配信総再生回数が4億回を大きく超えるなど、日本のみならず、全世界の全世代に愛されている人気コンテンツとなっている。
そんな『ちいかわ』が2026年夏についにスクリーンに！ タイトルは『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』。
ちいかわたちの生活には欠かせない討伐業務。ある日、ちいかわたちのもとへ「島でのカンタンな討伐で、100倍の報酬をもらおう」「限定島ラーメンに限定スイーツ、甘いもの辛いもの全部実質無料」と書かれた怪しげなチラシが撒かれる。怪しく思いつつも、報酬につられて島へ渡った一同を待ち受けるものとは？ ちいかわたちの忘れられない夏が始まる。
今作の監督を務めるのは及川啓（「ウマ娘 プリティダービー」シリーズなど）、制作はCygamesPictures（劇場版『ウマ娘 プリティダービー 新時代の扉』など）が手掛ける。映画ならではのハイクオリティな映像にも乞うご期待。
そして脚本は原作のナガノ氏が担当。初の映画化に際してナガノ氏は「はじめての大きなスクリーンでのちいかわたちの旅、楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです！！」とコメント。
あわせて公開されたビジュアルには、ボートに乗ったちいかわ・ハチワレ・うさぎの姿が。花冠と腰みのを巻いた今までになかったスタイルのちいかわたちはきれいな満月と美しい夜空を見上げている。
今後の情報もお見逃しなく。
（C）ナガノ / 2026「映画ちいかわ」製作委員会
