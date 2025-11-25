この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【要注意】この言葉を使う人には関わらない！あなたを脅して支配する「危険ワード」7選――カウンセラーで作家のRyotaが自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で、日常でよく見かける“人間関係の地雷ワード”と、その背後にある心理について解説した。



動画冒頭、Ryotaは「人間関係で悩んでないですか？」と問いかけ、言動から見抜ける“近づかない方がいい人”の特徴に着目。「今後の人間関係をより明確にするポイントになりますので、最後までお聞きいただければなと思います」とその重要性を語った。



まずRyotaが挙げたワードは「友達なら○○して当然です」だ。これは「感情的強括」と呼ばれるもので、「○○しなかったら友達じゃないよね」などと、相手に無自覚にプレッシャーをかけてくるのが特徴。「友達とか家族っていう枠組みって美徳になるんです。ならそれを持ち出して相手に要求を通そうとするのは、それはかなり厳しいお話になりますよね」とRyotaは指摘する。



次に問題視したのは「あなただから○○してよ」といった“性格決めつけ”ワード。「あなたって優しい人でしょ？助けてよ」といった発言は、「相手に期待する人物像を押し付けているだけ」とし、「本人のことはまず本人が理解してますよね」とバッサリ。「こういう性格的な決めつけって、されて嬉しい人はほとんどいない」とも断言した。



さらに「ケチ」「冷たい人ね」といった捨て台詞も危険信号。「相手が要求を断っただけで、怒りや当たり散らしとして言っているだけです。そう言う人には“じゃあもう頼みに来ないでね”と言い返しても大丈夫」とアドバイスした。



会社や社会で多く見られるというのが「○○にしてはよくやったな」という上から目線ワード。「これめちゃめちゃ上から目線だし、マウント取ってるじゃないですか」と述べ、「褒めるなら素直に褒めればいい。一言余計な時点で、相手を対等に見ていない」と持論を展開した。



また「せっかく○○してあげたのに」と恩着せがましい発言、「普通は○○するよね」と自分の価値観を“普通”として押し付ける発言、「これしないと後悔するよね」と相手の選択肢をコントロールする発言も要注意と解説。「普通は、っていう意見はガスライティング。心の洗脳なんですよ」と鋭く指摘。また「後悔するよ」といったフレーズも「親や身近な人から言われやすいですが、それは人生をコントロールしようとする意図がある」と言及した。



Ryotaは「発言の一貫性を見ると、その人の人柄が見えてくる」とし、「ずるい人やモラハラする人は自分の意見を美徳で包んで人をコントロールしたがる。逆に、言いにくいことはあまり言わない人ほど、誠実であることが多い」と視聴者に注意を促した。



動画の締めでは、「こういう言葉を使う人には十分気を付けて。発言でその人の中身が見えてきます」と改めて訴え、「ココヨワチャンネルでは人間関係で役立つ情報を引き続き発信していきますので、ぜひメンバーシップや概要欄もチェックしてください」と呼びかけて締めくくった。