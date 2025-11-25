【一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～】 2026年04月30日より順次発売予定 価格：1回890円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」を2026年04月30日より順次発売する。価格は1回890円。

本商品は「進撃の巨人」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアなどが当たるキャラクターくじ。ラインナップには「A賞 鎧の巨人 MEGAIMPACT」、「B賞 顎の巨人 MEGAIMPACT」が登場し、巨大感と躍動感が表現されている。

また、「C賞 リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～」、「ラストワン賞 獣の巨人 フィギュア～天と地の戦いver.～ MEGAIMPACT」がラインナップする。

A賞 鎧の巨人 MEGAIMPACT

B賞 顎の巨人 MEGAIMPACT

C賞 リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～

ラストワン賞 獣の巨人 フィギュア～天と地の戦いver.～ MEGAIMPACT

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会