鎧の巨人やリヴァイのフィギュアが登場。「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」を2026年4月30日より順次発売
【一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～】 2026年04月30日より順次発売予定 価格：1回890円
BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 進撃の巨人 ～それぞれの決意～」を2026年04月30日より順次発売する。価格は1回890円。
本商品は「進撃の巨人」のキャラクターをモチーフとしたフィギュアなどが当たるキャラクターくじ。ラインナップには「A賞 鎧の巨人 MEGAIMPACT」、「B賞 顎の巨人 MEGAIMPACT」が登場し、巨大感と躍動感が表現されている。
また、「C賞 リヴァイ フィギュア～心臓を捧げよ～」、「ラストワン賞 獣の巨人 フィギュア～天と地の戦いver.～ MEGAIMPACT」がラインナップする。

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会