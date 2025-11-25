¶¿¤Ò¤í¤ß¡¢¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¡¡2²¯4ÀéËü¸÷Ç¯¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¿±§Ãè¿ÍÌò¤Ï¡Ö²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡NHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Ë¡¢¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬±§Ãè¿ÍÌò¤Ç¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢ÀéÇ¯Á°¤Î¥Ø¥¤¥¢¥ó¥Á¥ç¥¦¤ÎÍÅÀº³¦¤ËÊë¤é¤¹ÍÅÀºµ®Â²¤Î»Ò¤É¤â¡¦ºä¥Î¾å¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡£¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¥¨¥ó¥ÞÂç²¦¤Î¥·¥ã¥¯¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤éµ´¤¿¤Á¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¿È¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö·î¤Î·ê¡×¤ËÍî¤Á¤Æ¸½Âå¤Î·î¸÷Ä®¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£¤½¤³¤Ç¾®³ØÀ¸¤Î¥«¥º¥Þ¤Î²È¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢»Òµ´¥È¥ê¥ª¤ä¸ÄÀË¤«¤ÊÄ®¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤ò´¬¤¹þ¤ó¤À¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤¬·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Âè28¥·¥êー¥º¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¶¿¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢2²¯4ÀéËü¸÷Ç¯¤ÎÀ±¤Î³¤¤ò±Û¤¨¤Æ·î¸÷Ä®¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿±§Ãè¿Í¡¦GO163¡£Êª¸ì¤Î¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ç¶¿¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶¿¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢12·î3ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡×¡£¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤ò¥æ¥á¸«¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤Ë¶ÛµÞ»öÂÖ¤¬È¯À¸¡£¥¦¥Á¥å¥¦¤ÎÀ±¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ¬Éþ¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¥¦¥Á¥å¥¦¿Í¡ÈGO163¡É¤¬¡¢¥Á¥¥å¥¦À¬Éþ¤Ë¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¡£¶²¤ì¤ë¤ª¤¸¤ã¥á¥ó¥º¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö2²¯4ÀéËü¸÷Ç¯¤ò¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦GO163¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¶¿¤Ò¤í¤ß ¥³¥á¥ó¥Èº£²ó¤Î¿·ºî¡Ö¥¦¥Á¥å¥¦¤Î²¦ GO163 ·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤¹¤ë¡×¤Ï¡¢11·î3Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥Á¥³¤Á¤ã¤ó¡ß¤ª¤¸¤ã¤ë´ÝSP¥³¥é¥Ü¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£À¼Í¥¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¥¹¥´¥¤¤Ê¤¡¤È»×¤¦Ãæ¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤¬¥»¥ê¥Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤É¤òÃúÇ«¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢²¿¤È¤«·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¤¬±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ーGO163¤Ï¡¢·î¸÷Ä®¤òÀ¬Éþ¤·¤Ë¤¤¿±§Ãè¿Í¡£¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë