「距離縮めたいだけなのに」好意が伝わらない女性がやりがちな“勘違い行動”
せっかく気になる彼との距離を縮めようとしているのに、なぜか空回りしてしまう…そんな経験はありませんか？
「嫌われたくない」「もっと仲良くなりたい」という気持ちが強すぎるほど、行動は不自然になりがち。
気づかないうちに男性側が“距離を置きたくなる空気”を感じていることも珍しくありません。
そこで今回は、好意が伝わらない女性が無意識にやってしまう“勘違い行動”を紹介します。
予定を合わせすぎて“都合のいい存在”になる
「いつでも時間空いてるよ」「大丈夫、合わせるよ！」と彼に合わせすぎると、
男性は“気を使わない相手＝恋愛対象外”と判断しやすくなります。
親切のつもりでも、“自己主張ゼロの都合のいい人”に見えてしまい、特別感が薄れてしまうんです。
LINEの“追いメッセージ”が重く見える
既読スルーが不安だからと、追いLINEや長文を連投してしまうのは逆効果。
男性は「返さなきゃダメ」という義務感を感じた瞬間、距離を置こうとします。
テンションを上げすぎず、返事しやすい短文・テンポを意識したやりとりがおすすめです。
急に距離を縮めようとして“違和感”を与える
急に外見を変えたり、急に２人きりに誘ったり、急に呼び方を変えるなど、急激な変化は男性を戸惑わせます。
恋は“段階を１つずつ着実に踏むこと”が大事。
まずは会話の質を上げる、小さな共通点を増やすなど、自然と距離が縮まる流れを作ることが先決です。
好意が伝わらない原因は、“嫌われたくない気持ちからの空回り”。
頑張る方向を少し変えるだけで、男性の受け取り方も反応も大きく変わっていきますよ。
