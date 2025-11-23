¥¹¥Ý¥Ë¥Á

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£

¡¡12R¡¢¸ÅÀ­Í¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡Ë¤¬Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Æ²¡¹¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£

¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÏÁ°¤ËËÌÆüËÜ¥é¥¤¥ó¤òÃÖ¤­¡¢¸å¤í¤«¤é¿¿¿ù¾¢¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÅÀ­¤¬¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»³ÅÄµ×ÆÁ¤¬¿¿¿ù¤òºï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´ØÅì¤ÏËü»öµÙ¤¹¡£¸ÅÀ­¤ÏÆñ¤Ê¤¯3ÈÖ¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£»³ÅÄµ×¤â2Ãå¤Ç¶áµ¦¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤­½Ð¤·¤¿¡£

¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÃæÌî·¯¤Î¥«¥«¥ê¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×

¡¡4ÆüÌÜ¤Ïµ´¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤­¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢½à·è¤ÏÆ¬Ç¾¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£Ï¢Æü¡¢¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤ë¸ÅÀ­¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¤­¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤Ö¡£

¡¡¡Öµ×¡¹¤Ë²¿¤«¤³¤¦¡Äµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Æ§¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ºÇ¶á¡¢¾õÂÖÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÅÀ­¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿¡£¸ÅÀ­Í¥ºî¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Í¥¾¡²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£