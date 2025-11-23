¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¡G1¶¥ÎØº×¡Û¸ÅÀÍ¥ºî¡¡Ï¢¾¡¡õ¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÆ²¡¹·è¾¡¤Ø¡Öµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Æ§¤á¤¿¡×
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎG1¡ÖÂè67²ó¶¥ÎØº×¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â5090Ëü±ß¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡12R¡¢¸ÅÀÍ¥ºî¡Ê34¡áÂçºå¡Ë¤¬Ï¢¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡¢Æ²¡¹¤È·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Éé¤É¤³¤í¤ÏÁ°¤ËËÌÆüËÜ¥é¥¤¥ó¤òÃÖ¤¡¢¸å¤í¤«¤é¿¿¿ù¾¢¤¬Ç÷¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡£Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÅÀ¤¬¼õ¤±»ß¤á¡¢¤½¤Î¸å¤Ë»³ÅÄµ×ÆÁ¤¬¿¿¿ù¤òºï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç´ØÅì¤ÏËü»öµÙ¤¹¡£¸ÅÀ¤ÏÆñ¤Ê¤¯3ÈÖ¼ê¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ²÷¾¡¡£»³ÅÄµ×¤â2Ãå¤Ç¶áµ¦¥ï¥ó¥Ä¡¼¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î·ë²Ì¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£ÃæÌî·¯¤Î¥«¥«¥ê¤¬À¨¤«¤Ã¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤êÆ§¤à¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡4ÆüÌÜ¤Ïµ´¿À¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤Ç¾¡Íø¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤¬¡¢½à·è¤ÏÆ¬Ç¾¥×¥ì¡¼¤Ç¤Î¥é¥¤¥ó¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£Ï¢Æü¡¢¶¥ÎØ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯¸«¤»¤Ä¤±¤ë¸ÅÀ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂç¤¤ÊÀ¼±ç¤¬Èô¤Ö¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Ë²¿¤«¤³¤¦¡Äµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Æ§¤á¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡£ºÇ¶á¡¢¾õÂÖÌÌ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸ÅÀ¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬Ê¹¤«¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¥×¥é¥¹¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¤¸ÀÍÕ¤¬¸ý¤òÆÍ¤¤¤¿¡£¸ÅÀÍ¥ºî¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Í¥¾¡²ÄÇ½¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤È¤ß¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£