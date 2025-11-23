¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Á´¤Æ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¸«¤í¡ª²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ»»ñ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¶â¤¬¤Ê¤¤Á´¤Æ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤Ï¸«¤í¡ª²ñ¼Ò¤ÎÍø±×¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤âÍ»»ñ¤µ¤ì¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¶µ¤¨¤Þ¤¹¡£¡×¤ÈÂê¤·¤¿ºÇ¿·Æ°²è¤Ç¡¢ÅÝ»º¤µ¤»¤Ê¤¤¥×¥í¡¦»Ô¥Îß·æÆ¤µ¤ó¡Ê¹õ»ú¼ÒÄ¹¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÌÙ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÍ»»ñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¡¢ÀÖ»ú¤Ç¤â»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç¤¤ë·Ð±Ä¼Ô¤Î¶ñÂÎÅª¤ÊÆÃÄ§¤ä¼ÂÁ©¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
»Ô¥Îß·¤µ¤ó¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¡ÖÌÙ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤ÎÊý¤¬ÅöÁ³¼Ú¤ê¤ä¤¹¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖÀÖ»ú¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÈÎÉ¤¤ÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï½½Ê¬¤ËÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÎÏÀâ¡£¤½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢①·Ð±Ä¼Ô¸Ä¿Í¤¬½áÂô¤Ê»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢②¹â³Û¤ÊÌò°÷Êó½·¤òÃùÃß¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¡¢③¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯º¬µò¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä·×²è¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¡¢④»ñ¶â·«¤êÉ½¤òÅ¬ÀÚ¤ËºîÀ®¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢⑤¥¿¥¤¥à¥êー¤Ê¿ô»ú¤ÎÊó¹ðÂÎÀ©¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡¢⑥¼ê¸µ¤Ë½áÂô¤Ê¥¥ã¥Ã¥·¥å¤ò»ý¤Ä²ñ¼Ò¡¢¤½¤·¤Æ⑦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤¬¹â¤¤²ñ¼Ò¡¢¤Î7¤Ä¤òµó¤²¤¿¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¡Ö²ñ¼Ò¤¬ÀÖ»ú¤Ç¤â¡¢¼ÒÄ¹¸Ä¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê»ñ»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï°Â¿´¤·¤ÆÂß¤»¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÈÂè»°¼¡É¾²Á¡É¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¡£¡Ö¸«¤»¶â¤È¤·¤Æ¸Ä¿Í»ñ»º¤ò¶ä¹Ô¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤âÃ¥¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íÀÑ¶ËÅª¤Ë¸«¤»¤ë¤Ù¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¼ÂºÝ¤Ë»ñ¶âÄ´Ã£¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤ë·Ð±Ä¼Ô¤ÎÎ¢µ»¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö·×²è¤¹¤éºî¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ï¤â¤¦»Ù±ç¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÎÊÑ²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Öº¬µò¤Î¤¢¤ë·Ð±Ä·×²è¤ò¼ÒÄ¹¼«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¼Â¸½À¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤ä·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿®Íê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£Ëè·î¤Î»î»»É½¤ò¶âÍ»µ¡´Ø¤Ø¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÄó½Ð¤¹¤ë½ÅÍ×À¤ä¡¢²ñ·×¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¼«Æ°Á÷¿®µ¡Ç½¤ò³èÍÑ¤·¤Æ´Ø·¸¶¯²½¤¹¤ëÀïÎ¬¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
²ñ¼Ò¶ÈÀÓ°Ê³°¤Ç¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹Í×°ø¤È¤·¤Æ¡ÖÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡×¤â½Å»ë¡£¡ÖÃÏ°è¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï»Ù±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¿¹²°»Ô¤Ç¤ÎÃÏ°èÁÏÀ¸³èÆ°¤ä¡¢»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀß¤Ø¤Î½ñÀÒ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ê¤É¼ÂÂÎ¸³¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¥Ó¥ë¤ä¥µ¥Ã¥«ー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òºî¤ê¡¢ÃÏ°è¤Ë¿Í¤È¤ª¶â¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÆÈ¼«¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Æ°²è¤ÎÄù¤á¤Ç»Ô¥Îß·¤µ¤ó¤Ï¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¶¯¤¤ºâÌ³¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×¤Ê»þ¤ËÉ¬Í×¤Ê³Û¤ò»ñ¶âÄ´Ã£¤Ç¤¤ë²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤½¤¦¡×¤È·ãÎå¡£¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹õ»ú²½¤·Ì´¤äÍßË¾¤¬³ð¤¨¤é¤ì¤ë¡£º£²ó¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»²¹Í¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ê¥Ã¥Á¤Ê·Ð±Ä¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢·Ð±Ä¤È»ñ¶â·«¤ê²þÁ±¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬³Ø¤Ù¤ëÌµÎÁ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¹ðÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¾®´ë¶È¤ÎºâÌ³¤Î¶¯²½¤ä¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¤ò»Ù±ç¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë½áÂô¤Ë»ñ¶â¤¬»Ä¤ë¶¯¤¯ÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¼êË¡¤ò³ÎÎ©¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚÃø½ñ¡ÛÆ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ 90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×??¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éfree@libertad.fun