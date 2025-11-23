¡ÚÅ·¹ÄÇÕ¡ÛÄ®ÅÄ¡¦Æ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤ËÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¡¿·»²¼Ô¤¬Ã¡¤«¤ì¤ë¤Î¤ÏÉ¬Á³¡Ö¶¥ÇÏ³¦¤Ç¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼Å·¹ÄÇÕ·è¾¡¡¡Ä®ÅÄ3¡¼1¿À¸Í¡Ê2025Ç¯11·î22Æü¡¡¹ñÎ©¡Ë
¡¡FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤ÎÆ£ÅÄ¿¸¼ÒÄ¹¡Ê52¡Ë¤¬¥¹¥Ý¥Ë¥Á¤ÎÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Î´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëITÂç¼ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬·Ð±Ä¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤«¤éÌó7Ç¯¡£¹âÂÎÏ¢¤«¤é¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò¾·æÛ¡Ê¤·¤ç¤¦¤Ø¤¤¡Ë¤·¤¿ÁÀ¤¤¤ä½µ´©»ïÊóÆ»¤ÇÍÉ¤ì¤¿º£Ç¯¤Î»Ø´ø´±¤Î¶ìÇº¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢Ä¹´üÀ¯¸¢¤òÂ÷¤¹Êý¿Ë¤â¼¨¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÂìËÜ¡¡ÍºÂç¡Ë
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï¡Ö²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡×³ÍÆÀ¤òÌÜÉ¸¤Ëº£µ¨¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¸«»ö¤ËÍ¸À¼Â¹Ô¡£Æ£ÅÄ¼ÒÄ¹¤ÏÁª¼êÈ¯¿®¤ÎÌÜÉ¸¤¬¥¯¥é¥Ö¡¢¥Á¡¼¥à¤ò°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¡Ê²¿¤«¤·¤é¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¡Ë¤Ï¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¹ç¸ÀÍÕ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ºÇ½é¤Ë¸À¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÁêÇÏÁª¼ê¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î¾»»ÒÁª¼ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥·¡¼¥º¥óÁ°¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¿°ìÂÎ´¶¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ÅÄ¼ÒÄ¹¡£°¦ÇÏ¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¶¥ÇÏ¤Îº×Åµ¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¾¡¤Á¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ç¤â¶¥ÇÏ¤Ç¤â¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤À¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤¬¤â¤¿¤é¤¹±Æ¶ÁÎÏ¤À¡£
¡¡¡Ö¾¡¤ÄÎò»Ë¤È¾¡¤¿¤Ê¤¤Îò»Ë¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£2Ãå¤È1Ãå¤Î°ã¤¤¤¬¤É¤ì¤À¤±Âç¤¤¤¤«¤Ï¡¢¶¥ÇÏ¤À¤È¤½¤Î¸å¤Î»ÒÂ¹ÈË±É¤Þ¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£ºÇ¸å¡¢¾¡¤ÁÀÚ¤ë¤«ÈÝ¤«¤Ã¤ÆÂç¤¤¤¡£¾¡¤Ã¤¿¤éÎò»Ë¤Ë»Ä¤ê¡¢»ÒÂ¹¤ÏÈË±É¤¹¤ë¤±¤ÉÉé¤±¤¿¤é¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¡¡¼«¿È¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ëITÂç¼ê¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤¬18Ç¯10·î¡¢Ä®ÅÄ¤Ø¤Î·Ð±Ä»²²è¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤Î¿ôÇ¯¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹õÅÄ´ÆÆÄ¤¬Íè¤¿¤³¤È¤¬Å¾´¹ÅÀ¡×¤È¸À¤¦¡£J2¤Ç15°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿22Ç¯10·î¡¢Åö»þ¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¹õÅÄ´ÆÆÄ¤ò23Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤Î´ÆÆÄ¤Ë¾·æÛ¡£¥×¥íÌ¤·Ð¸³¤Î»Ø´ø´±ÃÂÀ¸¤ÇÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¡ÖÅö»þ¡¢²¼¼ê¤¹¤ë¤È¡ÊJ3¡Ë¹ß³Ê·÷Æâ¤À¤Ã¤¿¡£Â¾¥¯¥é¥Ö¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£º¹ÊÌ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£²ñ¤ï¤º¤Ë·è¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢¸øÌ³°÷¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Áª¼ê¤¬¡È´ÆÆÄ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÀèÀ¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥×¥í¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡23Ç¯¤ÏJ2ÆÈÁöV¤ÇJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤ËÁê¼ê¤Î·ù¤¬¤ëÀï½Ñ¤òÅ°Äì¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¤ÏSNS¾å¤ÇÈðëî¡Ê¤Ò¤Ü¤¦¡ËÃæ½ý¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡¡Ö¿·»²¼Ô¤ÏÃ¡¤«¤ì¤ë¡£»ä¤â²¿ÅÙ¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¡£¹¹ð¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤â¡¢¶¥ÇÏ³¦¤ËÆþ¤ë»þ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é±ê¾å¤Ë¤Ï´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤òÆ§¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡4·î¤Ë¤Ï°ìÉô½µ´©»ï¤¬¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤òÊóÆ»¡£¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ò½Å¤Í¤¿¾å¤Ç´°Á´ÈÝÄê¤·¡¢Æ£ÅÄ¼ÒÄ¹¼«¤é¤âSNS¤Ç¹³µÄ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÅö¤Ë¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌäÂê¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¤¹¤°¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥Á¤ËÁø¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£°ì¿Í¤Î´ÆÆÄ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿À·Ð¤ò¤È¤¬¤é¤»¤Ê¤¬¤éÂÐ±þ¤·¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¡£¹õÅÄ´ÆÆÄ¤â¿´¤¬¼å¤Ã¤ÆÈ±¤âÈ´¤±¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤¢¤ì¤Ð¸·¤·¤¤»ØÆ³¤ÏÆü¾ïÃãÈÓ»ö¡£°ìÊý¡¢º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¡Öº£¸å¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÌ¾¾¤È¤·¤ÆÃ¯¤â¸ý½Ð¤»¤Ê¤¯¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ïº£²ó¡¢²ü¤á¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë´ÆÆÄ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤»þ¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Á¤ã¤ó¤ÈÂÐ±þ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡º£¸å¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¡¢¥¢¥¸¥¢²¦¼Ô¤òÁÀ¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¹õÅÄÂÎÀ©¤ÎÄ¹´üÀ¯¸¢¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¡£´ÆÆÄ¤¬¥³¥í¥³¥íÂå¤ï¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎÉ¤¯¤Ê¤¤¡£¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤±¤ÉÂÎÄ´ÌÌ¤¬¿´ÇÛ¤Ê¤Î¤ÇÂÎ¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æº£¸å¤â¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥¯¥é¥Ö¤Ï¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¡ÖÄ®ÅÄ¤òÀ¤³¦¤Ø¡×¤ò·Ç¤²¤ë¡£¡ÖÃÏÈ×¤Ï¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤³¤³¤«¤é¤µ¤é¤Ê¤ëÄêÃå¤È¶¯²½¡£ACLE¤ä¥¯¥é¥ÖWÇÕ¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤ÐÀ¤³¦¤ËÄ®ÅÄ¤È¤¤¤¦Ì¾¤¬¤È¤É¤í¤¯¡×¡£¤³¤³¤«¤é²«¶â»þÂå¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡þÆ£ÅÄ¡¡¿¸¡Ê¤Õ¤¸¤¿¡¦¤¹¤¹¤à¡Ë1973Ç¯¡Ê¾¼48¡Ë5·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ê¡°æ¸©½Ð¿È¤Î52ºÐ¡£ÀÄ³ØÂçÂ´¡£98Ç¯¡Ö¥µ¥¤¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£00Ç¯¤ËÅö»þ»Ë¾åºÇÇ¯¾¯26ºÐ¤ÇÅì¾Ú¥Þ¥¶¡¼¥º¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£18Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤¿Ëã¿ý¥×¥í¥ê¡¼¥°¡¦M¥ê¡¼¥°¤Î½éÂå¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤âÌ³¤á¡¢ÇÏ¼ç¤È¤·¤Æ¤Ïº£·î¤Ë¡Ö¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¡×¤ÎBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ê¤É¤ò½êÍ¡£»Ò²ñ¼Ò¤ÎCygames¤¬¡Ö¥¦¥ÞÌ¼¡¡¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò±¿±Ä³«È¯¡£