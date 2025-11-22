¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼vs¥Á¥§¥ë¥·¡¼ ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[11.22 ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá](¥¿¡¼¥Õ ¥â¥¢)
¢¨21:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥Ö¥é¥Õ¥«
DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼
DF 3 ¥¯¥¡¥¤¥ê¥ó¥É¥¹¥¡¦¥Ï¥ë¥È¥Þ¥ó
DF 5 ¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥Ö
DF 6 ¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥È¥¥¥¢¥ó¥¼¥Ù
MF 8 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯
MF 16 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹
MF 24 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥«¥ì¥ó
FW 11 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼
FW 17 ¥ë¡¼¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê
FW 19 ¥¸¥¢¥ó¡¦¥Õ¥ì¥ß¥ó¥°
¹µ¤¨
GK 13 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¹
DF 18 ¥Ò¥å¥ë¥Þ¥ë¡¦¥¨¥¯¥À¥ë
DF 23 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ô¥ì¥¹
MF 28 ¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê
MF 29 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥È
FW 7 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ó¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 9 ¥é¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼
FW 10 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
FW 27 ¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥ä
´ÆÆÄ
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼
[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
DF 3 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã
DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è
DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼
DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º
MF 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È
MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 11 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹
MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×
¹µ¤¨
GK 12 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó
DF 5 ¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë
DF 21 ¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È
DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È
DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó
MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É
FW 38 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦
FW 41 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó
FW 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç
´ÆÆÄ
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«
¢¨21:30³«»Ï
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥¥¡¼¥Ö¥é¥Õ¥«
DF 2 ¥«¥¤¥ë¡¦¥¦¥©¡¼¥«¡¼
DF 3 ¥¯¥¡¥¤¥ê¥ó¥É¥¹¥¡¦¥Ï¥ë¥È¥Þ¥ó
DF 5 ¥Þ¥¯¥·¥à¡¦¥¨¥¹¥Æ¡¼¥Ö
DF 6 ¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥È¥¥¥¢¥ó¥¼¥Ù
MF 8 ¥ì¥¹¥ê¡¼¡¦¥¦¥´¥Á¥å¥¯
MF 16 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹
MF 24 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥«¥ì¥ó
FW 11 ¥¸¥§¥¤¥É¥ó¡¦¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼
FW 17 ¥ë¡¼¥à¡¦¥Á¥ã¥¦¥Ê
¹µ¤¨
GK 13 ¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥¤¥¹
DF 18 ¥Ò¥å¥ë¥Þ¥ë¡¦¥¨¥¯¥À¥ë
DF 23 ¥ë¡¼¥«¥¹¡¦¥Ô¥ì¥¹
MF 28 ¥Ï¥ó¥Ë¥Ð¥ë¡¦¥á¥¤¥Ö¥ê
MF 29 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥È
FW 7 ¥ä¥³¥Ö¡¦¥Ö¥ë¡¼¥ó¡¦¥é¡¼¥»¥ó
FW 9 ¥é¥¤¥ë¡¦¥Õ¥©¥¹¥¿¡¼
FW 10 ¥Þ¡¼¥«¥¹¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º
FW 27 ¥¢¥ë¥Þ¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¥ä
´ÆÆÄ
¥¹¥³¥Ã¥È¡¦¥Ñ¡¼¥«¡¼
[¥Á¥§¥ë¥·¡¼]
ÀèÈ¯
GK 1 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹
DF 3 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥¯¥¯¥ì¥¸¥ã
DF 4 ¥È¥·¥ó¡¦¥¢¥À¥é¥Ð¥¤¥è
DF 23 ¥È¥ì¥Ü¡¦¥Á¥ã¥í¥Ð¡¼
DF 24 ¥ê¡¼¥¹¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º
MF 7 ¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È
MF 8 ¥¨¥ó¥½¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹
MF 11 ¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Æ¥ó¥¹
MF 17 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¤¡¦¥µ¥ó¥È¥¹
MF 20 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í
FW 9 ¥ê¥¢¥à¡¦¥Ç¥é¥Ã¥×
¹µ¤¨
GK 12 ¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¡¦¥è¥ë¥²¥ó¥»¥ó
DF 5 ¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ð¥Ç¥£¥¢¥·¥ë
DF 21 ¥è¥ì¥ë¡¦¥Ï¥È
DF 27 ¥Þ¥í¡¦¥°¥¹¥È
DF 34 ¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥¢¥Á¥ã¥ó¥Ý¥ó
MF 25 ¥â¥¤¥»¥¹¡¦¥«¥¤¥»¥É
FW 38 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥®¥¦
FW 41 ¥¨¥¹¥Æ¥Ð¥ó
FW 49 ¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç
´ÆÆÄ
¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«
¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µÏ¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹