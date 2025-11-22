女優・北川景子（３９）が２１日、カンテレ・フジテレビ系で放送された「さんまのまんま おしゃべり万博！開幕ＳＰ」に出演。２０１６年に結婚した夫でミュージシャンのＤＡＩＧＯについて語った。

５歳長女、２歳長男の母となった北川。ＤＡＩＧＯとは「音楽、ロックが好き」という共通点があり、「私、デヴィッド・ボウイが大好きで、夫もデヴィッド・ボウイを神とあがめてたそうで。あと、革のライダース（ジャケット）とか好き」と笑顔で意外な素顔を明かした。

交際中から、結婚後も妊娠するまではＤＡＩＧＯのライブには出かけていたというが、「音がすっごい大きいので、胎教にあまりよくないかな…」と断念。「妊娠中は（胎教のため）クラシックを聴いていました」と話した。

「でもあんまり意味なかったみたいで」と笑いながら切り出し、「５歳の娘がすごいロックになってきてしまって。首振り回してる」と笑い。「やっぱりうるさいのが好きなんですね。ＤＮＡが勝っちゃう。私もやっぱり染まってきたというか、似通ってくるんですね（夫婦は）。食べるものとかも」とほほ笑んだ。

長女はピアノを習っているが「ピアノより弦楽器の方が楽しいみたいで。下の子（長男）も、ヴァイオリンとかギターとか触って…」と優しいママの顔で明かしていた。