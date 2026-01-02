明石家さんま （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

再婚しなかった明石家さんま「次の家庭を築くと、子どもともう会えない」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと


  • 明石家さんまが2日の番組で、再婚しなかった理由を明かした
  • 子どもに会えなくなるため結婚しないでおこうと思っていたという
  • 「次の家庭を築くと、もう会えないやん...子どもと」と話していた


