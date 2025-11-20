2024年2月の「ゴリラのひとつかみ」発売以降、健康家電「ゴリラのハイパワー」シリーズのヒットを皮切りに日用雑貨「ゴリ推し企画」、リラックスアイテム「ゴリラリラックス」とラインアップを展開し、シリーズ累計200万個と快進撃を続けるドウシシャのゴリラシリーズ。11月19日にはゴリラのハイパワーシリーズ新製品として、同社初の美容家電のドライヤー「ゴリラのひとふき」を発売しました。

速乾を重視したハイパワードライヤー

ゴリラのひとふきは、“速乾”を最重要視するユーザーニーズに応えて開発したハイパワードライヤー。

直径32mmと大きな羽を備えた高速モーターを採用し、最大風速63.91mという風量を実現しました。

強・中・弱の3段階の風量と熱風・温風・冷風の3段階の温度に設定が可能。本体に搭載するLEDインジケーターのゴリラの数と色からひとめで設定が確認できます。熱風と冷風を自動で切り替えるオートリズムモード、マイナスイオンの風により、髪を熱から守りながらしっとりなめらかな仕上がりを実現します。

マグネットで簡単に着脱できるノズル、取り外して水洗いできるフィルターなど、使い勝手も良好。

グレー、ホワイト、ドン・キホーテ限定のシルバーの3色をラインアップ。希望小売価格は1万6280円（税込）です。

さらに広がるゴリラシリーズ

さらに、11月20日には“富士山みくりや溶岩パウダー”を糸に練り込んで蓄熱効果に優れる3WAYブランケット「ゴリラのハグ」を3850円（税込）で、8層構造でしっかり熱を保持する3WAYブランケット「スーパーゴリラのハグ」を4400円（税込）で、ストレッチ枕「ゴリラの腕枕」を3980円（税込）で発売。

Xの公式アカウント「ゴリラのひとつかみ【公式】」もスタートし、ゴリラシリーズの快進撃はまだまだ続きそうです。