【FIFA U-17ワールドカップ カタール2025】U-17北朝鮮代表 1−1（PK：4ー5）U-17日本代表（日本時間11月19日／アスパイア・ゾーン）

【映像】日本DFが北朝鮮MFに倒された瞬間（ビデオ判定あり）

U-17日本代表の試合で物議を醸す判定があった。ボックス内でDFメンディーサイモン友（流経大柏高）が倒されたシーンで、日本ベンチはビデオ判定を要求。判定は覆らなかったものの、そのジャッジに対して実況席やファンから疑問の声が上がった。

U-17日本代表は11月19日、U-17ワールドカップのラウンド16で北朝鮮代表と対戦。物議を醸しているのは、1ー1で迎えた後半アディショナルタイムのシーンだ。左CKからMF和田武士（浦和ユース）が蹴った右足インスイングのボールはファーサイドに流れるも、誰も合わせられずにゴールラインを割った。

これがラストプレーになるかと思われたその時、日本ベンチが「FVS（フットボール・ビデオ・サポート）」を要求した。 今大会で導入されているFVSは、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）とは異なり、監督が主審に対して映像確認をリクエストできるシステムだ。1試合に2回まで権利がある中、日本はすでに1度使用していた。解説の名良橋晃氏は「まぁ（最後ですから）そうですよね」と、ラストプレーにかけた日本ベンチの動きに理解を示す。一方、実況の原大悟氏は「まぁでも…ぱっと見はね…」と、直前のプレーを見る限り可能性は低いのではないかとの見方を示していた。

ボールとは離れた場所だったが接触が…

しかし、レビュー映像が流れると実況席の空気が一変する。 ボールとは離れた場所だったがペナルティーエリア内で、メンディーが北朝鮮のMFキム・ユジンに抱え込まれるような形で倒れていることが確認されたのだ。これには名良橋氏も「メンディー選手のところ！ どうですか？ どうですか？」と一気にヒートアップ。原氏も「これはどうですか！ 完全にラグビー（のようなタックル）」と、ファウルの可能性が高いのではないかと声を上げた。

現地映像での検証が続いたが、主審が下した判定はノーファウル。実況席の2人は「ないか…」と意気消沈した様子を見せた。この判定に対してSNS上のファンからは、「これファウルあるだろ」「え、PKでしょこれ」「掴んでるし倒してる」といった疑問の声が続出。一方で、「解説のヒートアップぶりが面白かった」「俺らの声を代弁してくれた」など、際どいシーンに対する名良橋氏と原氏のリアクションに共感する声も見られた。

疑惑の判定でラストプレーを終えた日本だったが、集中力を切らすことはなかった。続くPK戦を5ー4で制し、見事にベスト8進出を決めている。若き日本代表は11月21日、U-17世代では史上初のベスト4進出を懸けて準々決勝でオーストリア代表と対戦する。

（ABEMA de J SPORTS／FIFA U-17ワールドカップ カタール2025）

