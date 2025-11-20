この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「雑学王子ミツル - 役立つ雑学」が「【誰も知らない】スマホ充電の“ムダ減り”が一瞬で止まる！2倍長持ちする裏技設定！」を公開。スマホを使っていない時でも勝手にバッテリーを消耗する「電池泥棒」の正体を突き止め、簡単な設定変更でバッテリーを長持ちさせる方法を紹介した。



ミツル氏は、スマホは画面を消して置いているだけでも、常に周囲の機器を探したり、データを記録したりと、バッテリーを消費し続ける設定がデフォルトで多数オンになっていると指摘する。これらの設定は「電池泥棒」であり、放置するとバッテリーの劣化を早める原因になるという。



動画では、この「電池泥棒」を退治するための具体的な設定が複数紹介された。一つ目は、常にBluetooth機器を探し続ける「周辺機器の検知」機能だ。ミツル氏によると、Bluetoothは接続中よりも機器を探している時の方が電力を消耗するため、不要であればオフにすることが推奨されるという。同様に、使わないのにプリンターを探し続ける「印刷サービス」も無駄な電力消費の原因だと指摘した。



さらに、アプリの利用状況を記録する「デジタルウェルビーイング」や、アプリが裏で通信を行う「バックグラウンド更新」も、バッテリーを消耗させる代表的な機能だと説明。これらも必要のないアプリは個別にオフにすることで、無駄な消費を抑えられると解説した。



これらの設定を見直すことで、バッテリーの無駄な消費がなくなり、寿命を延ばすことにも繋がるという。ミツル氏は、設定は1分以内で簡単にできるものばかりなので、ぜひ試してほしいと呼びかけた。自身のスマホでも電池の減りが気になっている人は、一度設定を見直してみてはいかがだろうか。