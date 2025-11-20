Ãæ¹ñ¡¦¥í¥·¥¢¡¦ËÌÄ«Á¯¤Ë¡ÖÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¡×¤Î²ÄÇ½À¡¢ÁÀ¤¤¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¤Ø¤ÎÂÐ¹³¡ÄËÉ±Ò¸¦µæ½ê¤¬¥ì¥Ý¡¼¥È
¡¡ËÉ±Ò¾Ê¤ÎËÉ±Ò¸¦µæ½ê¤Ï£±£¹Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»ö¾ðÀª¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¡ÖÃæ¹ñ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¥ì¥Ý¡¼¥È£²£°£²£¶¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤¬£¹·î¤ËËÌµþ¤Ç³«¤¤¤¿·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ë¥í¥·¥¢¤ÈËÌÄ«Á¯¤ÎÎ¾¼óÇ¾¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤ò·Àµ¡¤Ë¡¢ÃæÏªÄ«¤Î¡ÖÀïÎ¬ÅªÏ¢·È¡×¤¬¿Þ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤Î´íµ¡´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÏªÄ«¤Ï¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁÀïÎ¬¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¡ØÆüÊÆ´Ú¡ÙÂÐ¡ØÃæÏªÄ«¡Ù¤È¤¤¤¦ÂÐÎ©¤Î¹½¿Þ¤¬ËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤Ç¶¯¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÆâ¤Ë¤Ï¡¢ÏªÄ«¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¤Ï¡ÖÆüÊÆ´Ú¶¨ÎÏ¤Î¿ÊÅ¸¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÆ±ÌÁ¥·¥¹¥Æ¥à¶¯²½¤Î·Àµ¡¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤«¤é²áÅÙ¤ÊÀÜ¶á¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¤ÎµÄÏÀ¤â¤¢¤ë¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¸½¾õ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤È¸þ¤¹ç¤¦¾å¤Ç¤ÎÂÐÏª¶¨ÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¡¢Ãæ¹ñ¤¬ÏªÄ«¤È¡Ö´°Á´¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÏªÏ¢·È¤Î±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·³»ö±é½¬¤ä³¤¾å¡¦¾å¶õ¤Ç¤Î¹çÆ±¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¾ïÂÖ²½¤Èµ¬ÌÏ¤äÈÏ°Ï¤Î³ÈÂç¡×¤òÄÌ¤¸¡¢¡Ö¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎ¤Ç¤ÎÃæ¹ñ¤ÎºîÀïÇ½ÎÏÁý¶¯¤Ë»ñ¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤«¤é¤Î·³»öµ»½Ñ¤Î³ÍÆÀ¤¬¡Ö³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÇ½ÎÏ¤ÎÁý¶¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£