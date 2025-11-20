この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「サッカー選手にインタビュー」と題された動画で、FC東京所属のゴールキーパー・ハタノ選手（27）が自身のサッカーキャリアや日常について語った。動画の冒頭、ハタノ選手は「プロになれるなって思ったのは高校2年生くらい」と振り返り、当時既にプロ選手の練習に参加していたことから「もうちょい頑張ればいけるかなって思ってました」とプロ入りへの自信を明かした。



プロとアマチュアの違いについて問われると、「キーパーだったんで、身長伸ばすことだったりとか、あとはもう、ひたすらトップチームの練習を見に行ったりとか、自分に足りないものはなんだとか、見つめ直しながらやってます」と成長への不断の努力を強調。身長を伸ばすために「早く起きて早く寝て、ご飯たっぷりたくさん食べて、牛乳飲んで、プロテイン飲んで」と、あらゆる工夫をしていたと明かした。



また、これまで一緒にプレーした選手の中で最も印象に残っているのは「長友選手ですかね」とし、「年齢重ねていっても若手には負けないぞという、熱い魂のこもった人なんで、そこはすごいなっていうふうに思います」と、ベテラン選手として戦い続ける長友選手への尊敬の念を語った。



最近購入した高額なアイテムについて問われると「ラングラです。700万ぐらいでした」と明かし、プロサッカー選手らしいスケールの大きな買い物も披露。気になる貯金額について尋ねられるも「いやいや、もう全然ですよ。それなりにはありますけど」と謙遜し、終始明るいトーンを保った。



動画の最後には、「精神メーカー見てください」と冗談めかした一言も。サッカーにかける熱い想いや普段は見せないプライベートの一面が垣間見える、ファン必見のインタビューとなった。