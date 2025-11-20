この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気のLINE解説チャンネルを運営するひらい先生が、『【LINE 裏ワザ】24時間後も送信メッセージ取消ができる？ 』と題した最新動画を公開。LINEユーザーからの「送信から24時間以上経ってしまったLINEの送信取り消しができる裏技がありますか？」という質問に、ズバリ「ないですね」と断言した。



動画冒頭で、「送信から24時間以上経ってしまうと、基本的にLINEでは送信取り消しはできないというふうになります」と明確にルールを説明。続けて、類似機能として「削除」についても紹介。「自分が送ったメッセージを自分のトークルームだけで削除する機能なんですね」と解説し、「相手には削除されない」とその違いを分かりやすく説明している。



ひらい先生は「不要なものを削除したい場合、例えばLINEの速度を速くしたいな、サクサク動かしたいなっていう場合に削除っていうものを使う」と、削除機能の実用的な使い方も紹介。「基本的には1個1個メッセージを削除するってあまりやらないんですね」と、実際の使われ方にも言及した。



最後に、「送信の取り消し」に関してはあくまで24時間以内しか適用できないと強調。「裏技はありません」と断言し、「LINEの仕様上、しっかりとルールを理解して使うことが大切」と注意を呼びかけ、締めくくった。