「くりぃむしちゅー」上田晋也が１９日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜×一夜限りの特別版！男女逆転！男もつらいよ男の悩み相談ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。通常はＭＣを務めているものの、この日は「国際男性デー」とあって、ＭＣをお笑いタレントの大久保佳代子に任せ、自身の思いを打ち明ける一幕があった。

この日、男らしさの話題になると、自身の出身地・熊本が「男らしさにこだわる土地柄で。九州男児ってことでさ」と話し出した上田。

同じく熊本出身の俳優・竹財輝之助に「竹財さん、言われなかった？ 熊本で。男が泣くな！って」と問いかけ。竹財が「情けにゃーな、お前！って（言われた）」と同調すると、「俺なんてひどかったよ。親戚のおじさんが『男は人生で２回しか泣いちゃダメだ。オギャーって生まれてきた時と、おふくろが亡くなった時だ。その２回だけだ』って。そう言われたから、すごくインプットされたから泣けない体になった」と告白。

「本当に３０年以上泣いてない」と明かして共演者を驚かせると「でも、今、冷静に考えるとさ。その親戚のおじさん、感激屋だったから、テレビ見て、ちょいちょい泣いてたんだよね。柴田理恵さんより泣いてたと思う」と笑わせていた。