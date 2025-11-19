マウスコンピューター仙台ダイレクトショップで、クリエイター志望者・動画編集ビギナー向けの体験型セミナーイベント「生成AI・PC活用セミナー」が11月23日（日）に開催される。定員は20名（先着順）で、参加費は無料。

“はじめてAIに挑戦したい”という人に向けて企画したセミナー。仙台を拠点に映像やデザインのスクールを展開するデジタルハリウッドSTUDIO仙台との協業企画として実施する。

セミナー内容は主に2つ。1つはAIを活用した動画編集体験で、Adobe Premiere Proを使って、実際に1本の動画をつくる流れを体験編集について学べるという。

2つ目はクリエイターパソコンの選び方講座。マウスコンピューター仙台ダイレクトショップが、おすすめのPCを紹介する。

また参加特典として、マウスコンピューター特別クーポンやデジタルハリウッド無料体験講座案内が受け取れるほか、SNSフォローでオリジナルノベルティがあたるガチャガチャに参加できる。

イベント名

生成AI・PC活用セミナー



開催日時

2025年11月23日（日）13時00分～15時00分



会場

デジタルハリウッドSTUDIO仙台

定員

20名（先着順）

参加費

無料

講座内容

AI動画編集体験（デジタルハリウッドSTUDIO仙台）

クリエイターPCの選び方講座（マウスコンピューター 仙台ダイレクトショップ）

申し込み

画像生成AIを使った素材づくり Premiere Proを使った編集（字幕・テロップ・合成） 実際に作業して「1本の動画」を完成させるまでを体験！動画編集に適したPCスペックのポイント解説 CPUやGPUの違いをわかりやすく学べる 実際にPCを触ってエンコード速度の違いを比較体験

https://school.dhw.co.jp/school/sendai/event/20251123.html