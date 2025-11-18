仕事もプライベートも充実させたい。そんな思いとは裏腹に、日々のONとOFFの切り替えに悩んだり、自分らしい時間の使い方を見失ったりすることはないだろうか。頑張りすぎた週末は、結局何もできずに終わってしまう。そんな「あるある」を経験した人は少なくないはずである。

今回紹介するのは、現代社会を生きる私たちの心にそっと寄り添い、共感を呼ぶ展覧会「リカちゃんのON/OFF展」だ。2026年2月より大阪、3月より東京で開催され、単なる人形の展示に留まらず、気分まで着せ替えるリカちゃんの姿を通して、私たち自身のONとOFFの在り方を考えるきっかけを与えてくれるだろう。

概要 展覧会名：リカちゃんのON/OFF展

開催期間・場所：

大阪：2026年2月3日(火)～2月23日(月・祝) ＠LUCUA osaka LUCUA 9F LUCUAホール

東京：2026年3月4日(水)～3月31日(火) ＠LUMINE 0 NEWoMan新宿店 5F

チケット一般発売日：2025年12月1日(月)10:00より大阪、東京ともに発売開始

価格：

一般（高校生以上）：大阪1,800円（税込）、東京平日2,000円（税込）、東京土日祝2,200円（税込）

オリジナルリカちゃん付きチケット：大阪10,600円（税込）、東京平日10,800円（税込）、東京土日祝11,000円（税込）

展覧会公式サイト：※リンクが削除されました。

「現実を生きるリカちゃん」コラボジオラマに誰もが共感

本展覧会の最大の見どころは、インスタフォロワー数113万人を誇る人気クリエイター「現実を生きるリカちゃん」とのコラボレーション展示である。ここでは、〈職業編〉〈プライベート編〉〈恋愛編〉の3つのシチュエーションをテーマに、誰もが経験したことのある日常のワンシーンが精巧なジオラマで再現されているとのことだ。

例えば、洗練されたオフィス空間で会議に集中するONモードのリカちゃんの姿は、働く女性としての凛とした美しさが感じられる。また、自宅でスウェット姿でくつろぎながらスマホをいじったり、ポテトチップスをつまんだりするOFFモードのリカちゃんは、仕事から解放された金曜の夜の自分を見ているかのようである。

▲ 働くリカちゃんのONモード。洗練されたオフィス空間で、会議に集中する姿がリアルである。

▲ はたらくリカちゃんのOFF。最高の位置でリラックスしながら在宅ワークであろうか、それとももう一仕事終えて休憩中であろうか。

小物のディテールまでこだわり抜かれた“現実味満載”のジオラマは数十点にも及び、展示はすべて撮影可能とのこと。来場者はお気に入りの一枚を撮って、SNSでシェアするのも楽しみ方の一つとなるだろう。

「現実を生きるリカちゃん」は、現代を生きる大人の日常や感情をリアルに描くクリエイターである。仕事や恋愛、SNSとの付き合い方など、誰もが抱える“現実”をリカちゃんに投影して発信し、そのユーモアと観察力のある投稿は、幅広い層から共感を集めている。ぜひSNSもチェックしてみてほしい。

▲ ポテトチップスを片手にくつろぐリカちゃん。このようなOFFモードは、多くの人にとって最高の時間であろう。

リカちゃんの可愛さの秘密を徹底分析し、自身の魅力も発見

インスタグラム: ※リンクが削除されました。 YouTube: ※リンクが削除されました。

なぜリカちゃんはこんなにも可愛いのだろうか。その謎が、美容・ファッション業界の専門家たちの手によって解き明かされる。

骨格・パーソナルカラーといった視点からリカちゃんの魅力を徹底分析するこのコーナーは、リカちゃんが可愛い理由を知るだけでなく、私たち自身の魅力を引き出すヒントまで見つけられるかもしれない。自分をさらに好きになれるような、学びと発見の詰まった内容に期待が高まる。

「リカ活」デビュー！リカちゃんサイズのフォトスポットで体験

「リカ活」とは、リカちゃんのコーディネートや洋服作り、SNSへの写真投稿など、大人のリカちゃんの楽しみ方全般を指す。本展覧会には、リカちゃんを持っている人もそうでない人も楽しめる“リカちゃんサイズ”のフォトスポットが充実している。

自分だけのオリジナルリカちゃん写真を撮影して、SNSアイコンにしたり、投稿したりと、来場記念にぴったりの体験型コーナーで、あなたも「リカ活」デビューしてみてはいかがだろうか。

展覧会オリジナルのリカちゃんはONとOFFコーデが付属

この特別な展覧会を記念して、展覧会オリジナルのリカちゃんが数量限定で発売される。このオリジナルリカちゃんは、展覧会のコンセプトに合わせて製作されており、「ON」と「OFF」両方のコーディネートが付属しているのが最大の特徴である。

セット内容

* リカちゃん本体：ネオリカボディ、右手パーツ3種、左手パーツ3種、ONコーデ・ショーツ・イヤリング着用

* ONコーデ：ブラウス、パンツ、スカーフ、くつ、トートバッグ

* OFFコーデ：スウェット上下、Tシャツ、ソックス、パック

* その他：スタンド

オフィススタイルでキメるONモードから、家でくつろぐOFFモードまで、リカちゃんの様々な表情を存分に楽しめる豪華なセット内容だ。パーツ交換でポーズも変えられるため、より表現豊かな「リカ活」ができそうである。

▲ 展覧会オリジナルのリカちゃん。ONとOFF、どちらのファッションも素敵である。

確実に手に入れたいオリジナルリカちゃんの購入方法と価格

オリジナルリカちゃんは、展覧会チケットとセットになった「リカちゃんのON/OFF展 リカちゃん」付きチケットとして販売される。価格は大阪が10,600円（税込）、東京は平日10,800円（税込）、土日祝11,000円（税込）である。

物販会場では単体で11,000円（税込）での販売も予定されているが、数量限定のため、確実に手に入れたい方はチケット付きでの購入がおすすめである。通常のリカちゃんセットと比較しても、ここまで充実したON/OFF両方のアイテムが手に入るのは非常に稀であり、コレクターアイテムとしても、また「リカ活」を始めるきっかけとしても、その価値は非常に高いと感じる。

購入時の注意点

* 引換は各会場にて行われる。会期中に引き換えが行われなかった場合、交換や発送はできない。

* 各会場規定数に達し次第、販売終了となる。

リカちゃんが教えてくれる、自分らしいONとOFFのバランス

リカちゃんは、もはやただのおもちゃではない。1967年の誕生以来、常に時代や流行を映し出し、子どもたちの憧れや夢を形にしてきた。そして今、「#リカ活」という形で大人の女性たちにも愛されている。

「現実を生きるリカちゃん」のSNSを見ると、彼女がどれほど現代のライフスタイルに寄り添っているかがよくわかる。ファッション、カフェ巡り、旅行、そして時には仕事の悩みや日常のささやかな出来事まで、私たちの「あるある」をキュートに表現してくれるのだ。

OFFを楽しむからこそ、ONも頑張れる。そんなポジティブなメッセージを、今回の展覧会を通じて私たちに届けてくれることだろう。

この春、皆さんもリカちゃんと一緒に、自分らしいONとOFFのバランスを見つけに、足を運んでみてはいかがだろうか。きっと、心癒される時間と、明日からの日々を豊かにするヒントが見つかるはずである。

ギャラリー





※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。