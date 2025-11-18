これ100円って凄すぎん！？水だけで汚れがスッキリ！ふわふわ素材のスポンジ
商品情報
商品名：はさめるスポンジ
価格：￥110（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480772363
グローブ感覚でお掃除しやすい！ダイソーの『はさめるスポンジ』
浴室のお掃除用のスポンジの種類が豊富なダイソーで、気になる商品を見つけたのでゲットしてきました！
今回ご紹介するのは、こちらの『はさめるスポンジ』という商品。
価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、清掃グッズ売り場に陳列されていました。
こちらのスポンジはメッシュ素材の面にポケットが付いているのが特徴です。
そのため、グローブのように手を入れてお掃除することができます。
スポンジを手でつかんでお掃除する際に、少々やりにくいなと思うことがあったのでこれは嬉しいです！
表面には細かい繊維がびっしり詰まっています。
そのため、水だけで汚れをスッキリ落とすことができます！
ホースや浴槽の曲面にピタッと密着！水だけで汚れが落ちる◎
プラスチック（FRP）、ステンレス、ホーロー、タイル、木などに使用できますが、モルタル、コンクリートなどには使用できません。
グローブのように手を入れられるのと、中に厚みのあるスポンジがあるので、ホースや浴槽の曲面にピタッと密着させることができます。
本当に水だけでもこびり付いた汚れをしっかり落とすことができて、驚きました！
表面がなめらかなスポンジよりも、汚れを効率的に落とせる印象を受けました。
若干指を入れるポケットが浅い気もしますが、浴槽のような広い面を擦るときは手のひらで押し付けるようにすると安定しました。
ループが付いているので、フックなどに掛けて保管することができるのも嬉しいポイント！
しっかり水を切れるので衛生面も安心です。
今回は、ダイソーの『はさめるスポンジ』をご紹介しました。
100円ショップの商品とは思えないクオリティの高さで、買い替えのタイミングでもまたこちらを選びたくなりました！気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。