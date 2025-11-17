この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

岡野あつこ氏「恋は盲目ではダメ」―結婚前に見逃してはいけない“5つのサイン”を警告

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

離婚や夫婦問題の専門家として知られる岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【4万件の相談で見えた】結婚して後悔しないためのパートナーの見極め方！」と題した動画を公開した。動画内で岡野氏は、結婚後に「こんなはずじゃなかった」と後悔しないために付き合っている段階から気をつけるべきサインについて詳しく語った。



4万件を超える離婚相談に携わってきた経験を持つ岡野氏は、「離婚は突然起こるものではなく、実際には結婚前からすでに危険信号が出ていた」と強調。その危険サインの見逃しが後々、大きな破綻につながっているケースが非常に多いとも述べ、「恋は盲目っていうところで、この人なら大丈夫、結婚したら変わるだろうと思って見逃してしまうのは危険」と語った。



岡野氏が経験から導いた“絶対に見逃してはいけない5つのサイン”の一つ目は『価値観の不一致』。同氏は「価値観の違いより、その違いを話せない関係の方がリスク」と述べ、金銭感覚や家事分担など些細なズレを放置せず話し合えることの大切さを説いた。また、価値観は変化するため「違いを受け入れられるかどうかも大事」とアドバイスした。



二つ目は『コミュニケーション不足』。「会話が減るのは破綻の始まり。デート中にスマホばかり、話題を変えたり否定したりするのは危険なサイン」とし、相手がこちらの話に興味や関心を持つか、問題を一緒に乗り越えられるかが大きなポイントになると説明した。



さらに「感情のコントロールができない人、怒りや無関心で愛情をすり減らしてしまう人も注意」と指摘。恋愛中は優しく見えても、結婚後には暴言や無視へ発展することが珍しくなく、「結婚理由と離婚理由は裏返しになることもある」と話す。



四点目は「誠実さの欠如」。お金の管理や帰宅時間、連絡頻度に不透明さがあり、嘘や隠し事をするタイプは要注意とし、「小さな約束を守れるか、誠実に通帳を見せられるかも信頼の判断材料」と語った。



最後に、家族や友人との関係性も重要だとし、「親や兄弟へ依存が強かったり、家族を悪く言う人はいずれあなたにも同じ態度を向ける。反対に健全に親や友人と関係を持てている人は精神的に自立している」と指摘。親離れ・子離れができているかは結婚がうまくいくかどうかのバロメーターとした。



岡野氏は「結婚は恋愛の延長ではなく現実の共同生活。相手を好きから信頼できるかに目線を変えて、どれか一つでも大きく欠けた項目があれば立ち止まって考えてほしい」と警告。最後には「この人となら安心して歩んでいけるか、一度問い直してみて」と呼びかけた。動画の締めくくりでは、カウンセラー養成講座“岡野敦子のライフアップスクール”の案内もあり、悩めるカップルや人生の転機に立つ視聴者へ向け力強いメッセージを届けていた。