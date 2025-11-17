家族でつかんだプロ8年目での初V 脇元華の父が明かす裏側「うれし涙を見られて良かった」
＜伊藤園レディス 最終日◇16日◇グレートアイランド倶楽部（千葉県）◇6769ヤード・パー72＞28歳の脇元華が、プロ8年目にしてツアー初優勝を飾った。父・信幸さんが娘を力強く抱きしめ、「やったな。よくやった…。おめでとう」と涙を流す姿が印象的だった。
【写真】脇元華＆小祝さくらがドレスに着替えました
これまで何度も優勝争いを経験したが、あと一歩のところで優勝を逃し続けてきた。今年はヘルニアを発症して思うように練習ができず、苦しい時間を過ごしてきた。「長く苦しんできたので、ホッとしたました。ここが（新人戦の会場で）スタートの場所。2018年の7月からの積み重ねなので、長かったですね。きょうも痛み止めを飲みながらやっていたので、そのつらさを知っていた分、きつかったですね」と信幸さんは胸の内を語る。幼少期から競技を始める選手が多いなか、脇元の歩みは少し異なる。ゴルフを始める前は「努力して磨けるものがいい」と芸能オーディションを受けたこともあった。その後ゴルフに触れたが、「本人が好きになるのをひたすら待っていた。小さいときは練習場でも猫と遊んでいた」（信幸さん）と、本気になるまで時間がかかったという。転機は中学2年生。タイでのゴルフキャンプに行った際、近隣のコースで米国女子ツアーを観戦し、宮里藍らの姿に心を奪われた。「キラキラ輝いている。私はここに戻ってくる」。その言葉を聞いたとき、娘が本気でゴルフと向き合い始めたと感じた。信幸さんは娘の心を前向きに保つため、「小さいときからずっと“特別なんだよ”と言い続けてきた」。その言葉が脇元の背中を押し続けた。一方で、「このまま勝てない選手になってしまうのでは」（脇元）と思い悩む時期もあった。父はそんな娘をそばで見守り続けた。「たまにそういう（弱気な）言葉は出ましたが、基本的に強い子。（言葉は）かけない。（話は）聞きますけど、私の子なので、やってくれたらと」。その長年の信頼が、ついに形となった。優勝インタビューで脇元は、「父と祖母には頭が上がらないですね。どんなに悪い時でもずっと励ましてくれた。『華ならできる』って言い続けてくれたので、本当に感謝です」。男手一つで脇元、妹、弟を育ててきた父への、深い感謝だった。「家族みんな最高じゃないですかね。悔し涙しか見てこなかったので、うれし涙を見られて良かったです」。信幸さんの表情には、長年背負ってきた重荷がほどけたような安どがあった。通算2勝目に向けて、脇元家はこれからも一丸となって戦っていく。（文・高木彩音）
