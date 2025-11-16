阪急うめだ本店のクリスマスコフレ特集♪贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり

2025年のホリデーシーズンに向けて、阪急うめだ本店8階「GREEN AGE」では、人気ブランドのクリスマスコフレが登場♡メイクアップからスキンケア、ヘアケア、香りアイテムまで、心ときめく限定コレクションが勢ぞろいしています。自分へのご褒美にも、大切な人へのプレゼントにもぴったりなアイテムが揃う今、今年のクリスマスをより華やかに彩るお気に入りを見つけてみて。

阪急うめだ本店で楽しむ特別なクリスマスコフレ

今年は「Aesop（イソップ）」からブランド初のアドベントカレンダー「ザ イソップ アボード」（73,480円）が登場。

フレグランス「マラケッシュ インテンス パルファム」やハンドバームなど全15アイテムを詰め込んだスペシャルボックスです。

さらに「ヘルピング ハンズ ハンドバーム トリオ」（6,270円）や、「セレニティ アット ザ ベイスン スキンケア デュオ」（13,420円）など、人気製品を詰め込んだ限定キットも販売中。

数量限定なので早めのチェックがおすすめです♪

【クリーン】人気フレグランスの香りを手軽に♡ホリデーギフトセット登場

肌も心も潤う♡スキンケア＆ボディケアギフト

「バウム」からは樹木の香りが心地よい「スリーピング バスエッセンス」（190mL・5,720円）が登場。

「アスレティア」では基本のスキンケアにデイクリーム＆スクラブウォッシュのミニサイズを加えた「スキンケア ホリデーキット 2025」（12,100円）が11月21日（金）に発売されます。

ま

た、「ジョンマスターオーガニック」の「body care coffret〈oil〉」（7,920円）や、「ニールズヤード レメディーズ」の「ワイルドローズ ラディアンス コレクション」（16,500円）も見逃せません。

冬の乾燥ケアにぴったりの豪華ラインアップです。

メイクもヘアも輝くホリデー仕様に

「ファミュ」の「ウィンターコンプリートセット 2025」（4,840円）は、5種のシートマスクが入った人気キット。

「エボルブ」からは、植物由来のバイオレチノール配合「Golden Hour バイオレチノールゴールドマスク」（30mL・8,800円）が限定パッケージで登場。

ヘアケアでは「ラブクロム」の「K24GPツキ ゴールド ケース付きBOX（PINK）」（13,200円）や、「アヴェダ」の「スカルプ ソリューション バランシング エッセンシャル ギフト」（9,900円）がラインアップ。

さらに「トーン」の「ヘブンリー スイーツ ボックス＜2025 Holiday Collection＞」（4,950円）は、メイクも気分も華やかにしてくれる限定パレットです♡

贈る人も贈られる人も笑顔に♡

この冬の阪急うめだ本店は、心ときめくクリスマスコフレが勢ぞろい。人気ブランドの限定コレクションが一堂に会し、ギフトにも自分へのご褒美にもぴったりなラインアップです。

ホリデーの特別感を感じながら、心と肌を満たすアイテムを探してみては？大切な人と過ごすひとときに、煌めきを添えるクリスマスをお楽しみください。♪