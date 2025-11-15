行楽の秋に訪れるべき場所はどこか。歴史評論家の香原斗志さんは「紅葉の美しさだけでなく、今だからこそ行くべきお城がある」という。香原さんが選んだ「秋の名城」ランキング2025年編をお届けする――。

写真＝iStock.com／tanukiphoto ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／tanukiphoto

■今年の紅葉の時期に行くべき6つのお城

多くの人にとって、一番時間をとりやすい時期は夏かもしれないが、今年のような猛暑では、城歩きをするのは現実的に難しい。しかも、夏は木々が生い茂って建造物がよく見えないし、石垣や土塁は草や灌木に覆われて判別しにくいことが多い。

だから、城歩きなら秋から春にかけて、ということになる。しかも、城は紅葉の名所である場合が多い。色づく木々に囲まれると、いつもと違った表情を見せる。そこで、いまこそ行っておくべき話題の城で、紅葉の名所でもある6城をピックアップした。

第6位には、今年8月26日、国の文化審議会で、2027年に登録をめざす世界文化遺産候補への推薦を残念ながら見送られてしまった彦根城（滋賀県彦根市）を挙げる。

写真＝iStock.com／Thananat ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Thananat

徳川四天王の一人、井伊直政が藩祖の譜代大名筆頭、井伊家の城で、直政の死後に大坂の豊臣包囲網の一環として、徳川家康の支援で築かれた。慶長20年（1615）の大坂夏の陣で豊臣氏が滅んで以後は、井伊家単独で工事を続け、完成した。

■推薦が見送りになったワケ

国宝の天守のほか、天秤櫓など重要文化財に指定されている建造物が5棟現存する。城の中核をなす金亀山の北側には、井伊家の下屋敷に付随して作庭された池泉回遊式庭園の玄宮園があり、秋には木々が鮮やかに色づく。国の名勝でもあるこの庭から遠望する天守は彦根城の代表的景観で、とくに紅葉の季節は美しい。金亀山自体も赤や黄で染まる。

ところで、彦根城が世界文化遺産候補の選に漏れた理由としては、「大名統治システムを有形遺産で示す」というアピールの根拠が弱いことが挙げられた。私もそう思う。幕藩体制下では各地に大名が居城を構え、重臣を集住させて平和を保ったが、彦根城にはそのシステムを説明できる遺産がある――というのが地元の主張だった。たしかに、そのシステムが一定程度残ってはいるが、「大名統治システム」自体は幕藩体制下のどの城にも当てはまり、独自性に乏しい。

一方、彦根城には天守、天秤櫓、太鼓門と続櫓など、他城から移築された建造物が多く残る。解体と移築は、日本伝統の木造軸組工法だからできたことで、欧米の石造建築ではほぼ不可能だ。彦根城に移築が多いのは、豊臣包囲網の構築を急ぐ必要があったからだと思われるが、そのために日本独自の移築という方法がとられ、彦根城にはその事例が多く残る。こうした点こそ主張すべきではなかったか。

この時期には、それらの移築建築を、色とりどりの木々と一緒に愛でることができる。

■今だからこそ行きたい松平定信の城

第5位は、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で、文武奨励や倹約、風紀の是正に邁進して失脚するまでが印象的に描かれた松平定信の居城、白河小峰城（福島県白河市）とする。

2010年6月25日、白河小峰城、復元天守（写真＝baku13／CC-BY-SA-2.1-JP／Wikimedia Commons）

この城は東北には珍しい総石垣造で、盛岡城、会津若松城と並び「東北の三名城」と称される。寛永4年（1627）、10万石の城主として棚倉（福島県棚倉町）から白河に移封になった丹羽長重、すなわち織田信長の家臣だった丹羽長秀の長男が、幕府の命令で既存の城を大改修し、幕末までほぼ維持された。

この改修時に本丸北東隅に建てられたのが、事実上の天守の三重櫓で、戊辰戦争で焼失したが、平成3年（1991）、木造の伝統工法で復元された。三重櫓と鮮やかに色づいた紅葉とのコントラストはじつに美しい。

老中失脚後の定信は藩政に専念し、文化9年（1812）に家督を長男の宗永に譲ってからも、藩政の実権は握りつづけた。その際、大沼と呼ばれていた湿地帯に堤を築き、水を貯めて造成したのが国の史跡および名勝で、日本最古の公園ともいわれる南湖公園で、白河を訪ねたらこちらの紅葉も見逃せない。

■小泉セツとハーンも眺めた紅葉

第4位はNHK連続テレビ小説「ばけばけ」の舞台でもある松江城（島根県松江市）。天守は現存12天守の1つで、国宝5天守の1つでもある。国宝に指定されたのは平成27年（2015）7月で、その際、天守が完成した時期を示す「慶長16年（1611）」と記された祈祷札が見つかったことが決定打となった。

写真＝iStock.com／GI15702993 ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／GI15702993

慶長5年（1600）の関ケ原合戦後、出雲国（島根県東部）に封じられた堀尾吉晴は、標高190メートルの月山富田城に入城したが、都市の発展により有利な宍道湖畔に、あらたに松江城を築いて城下町を整備した。城の中核は標高約50メートルの亀田山で、紅葉に囲まれた天守は見事な美しさである。

松江は戦災をほぼ免れたので、城下町の雰囲気も良好にたもたれている。堀も大半は埋められずに残り、城下町にめぐらされた堀を小舟でめぐる「堀川めぐり」で、赤や黄に彩られた城下町と亀田山を眺めるのも風情がある。

ただ、現在、松江城天守を上回る高さのタワーマンションが建てられつつあり、それがどこからでも目に入るようになるなら、紅葉の景色も勧められなくなるかもしれないが。

■来年の大河の主役・秀長の城の紅葉

第3位には来年のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の主役、すなわち豊臣秀吉の弟の秀長が築いた和歌山城（和歌山県和歌山市）を挙げる。浅野幸長が大改築し、さらに徳川家康の十男、頼宣が元和5年（1619）に入封後、御三家の城にふさわしく整えたが、城の起源は秀長にあり、「若山」と呼ばれていたこの地が「和歌山」に改められたのも、秀長の築城後だった。

3重3階の天守を核とした連立式天守が残っていたが、昭和20年（1945）の空襲で焼失し、同33年（1968）に外観復元されている。

写真＝iStock.com／Sean Pavone ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Sean Pavone

紅葉の季節にとりわけ見応えがあるのが、江戸初期に自然の起伏をたくみに利用して造成された池泉回遊式で、国の名勝でもある西の丸庭園だ。「紅葉渓庭園」という別名もあるこの庭では、約60本のイロハモミジやイチョウなどが鮮やかに色づく。それらが池に映り込んだ美しさは比類ない。庭園から紅葉越しに見上げる天守も、赤や黄と城とのコントラストが鮮やかで格別の味わいがある。

だが、秀長の城といえば、大和郡山城（奈良県大和郡山市）にとどめを刺すので、これを第2位に推す。天正8年（1580）に筒井順慶が築城し、同13年（1585）、100万石の大大名になった秀長が入城後、石高にふさわしい城へと大改修した。石垣には、鬼取山（奈良県生駒市）から切り出した石のほか、寺院の礎石や五輪塔、石地蔵などを大量にもちい、それらをいまも観察できる。

■均整がとれた松本城と紅葉のマッチング

その後、城主は頻繁に入れ替わり、享保9年（1724）に徳川綱吉の側用人として権勢を振るった柳沢吉保の子、吉里が入ってから、明治維新まで柳沢氏が城主を務めた。石垣や堀はよく残り、令和4年（2022）11月に国指定の史跡になった。

1980年代に追手門枡形の櫓門、追手東隅櫓、多門櫓、追手向櫓が木造再建され、それらが紅葉と絡む景色は美しい。令和3年（2021）年に復元された極楽橋から柳沢文庫前庭を望む景色もいい。転用石がもちいられた天守台から、周囲の紅葉を見渡すのもいい。

大和郡山城 追手向櫓（写真＝ほっきー／CC-BY-SA-4.0／Wikimedia Commons）

いよいよ第1位だが、松本城（長野県松本市）を挙げたい。現存する5重6階の大天守は松江城と並んで国宝5天守のひとつで、黒漆が塗られた下見板と白漆喰のコントラストに、赤や黄の紅葉が交わった景色は、えもいわれぬ美しさである。

この天守は大天守だけでない。その左に渡櫓と乾小天守、右に辰巳附櫓と月見櫓を従えており、シルエットも均整がとれて美しい。

写真＝iStock.com／jointstar ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／jointstar

■最古の天守の可能性

この天守に関しては、先ごろ大きなニュースがもたらされた。大天守の建築部材を科学的に調査した結果、文禄3年（1594）から慶長2年（1597）ごろに建てられたことが明らかになったのだ。

これまでも松本市は、大天守と渡櫓、乾小天守は文禄2〜3年（1593〜94）ごろ、石川数正と長男の康長が建て、辰巳附櫓と月見櫓は寛永10〜11年（1633〜34）ごろに増築されたとの公式見解を示していた。だが、大天守は慶長20年（1615）年ごろの創建だという説もあり、確定していなかった。

このたび名古屋工業大学名誉教授の麓和善氏と、奈良文化財研究所名誉研究員の光谷拓実氏が、年輪年代法による測定によって建築年代を導き出したのである。「新しい」というのが定説だった辰巳附櫓が、大天守と同年代の建築だとわかったことも大きい。

やはり国宝5天守のひとつ犬山城も、令和3年（2021）に同じ2人による調査で、天正13〜18年（1585〜90年）ごろに築かれたことがわかったと発表されていた。その通りであれば、現存最古の天守は犬山城で、松本城は2位になる。だが、広島大学名誉教授の三浦正幸氏は、犬山城天守の木材がその時期に伐採されたとは認めながら、その木材を使って美濃金山城に建てられた天守が、慶長6年（1601）に犬山に移築されたとの見解を発表した。

したがって現在、建築年代が確定していてもっとも古いのは松本城になる。その天守は耐震性能の不足が指摘され、令和10年（2028）度以降、1階から5階に鉄骨フレームを通すなどの耐震工事が行われる。工事期間中は天守のなかに入れなくなるというので、「最古の天守」に登るなら、いまのうちである。

