これが俳優雀士の生き様だ。「大和証券Mリーグ2025-26」、11月14日の第2試合に出場したTEAM雷電・萩原聖人（連盟）が、代名詞とも言えるほど愛する三色同順をアガり、ファンを興奮させた。

【映像】萩原聖人、愛する三色同順を成就した瞬間

萩原はアマチュア時代から地上波の麻雀番組に多数出演。後の麻雀ブーム、さらにはMリーグ誕生の礎を築いた一人とも言える存在だ。その萩原がこのなく愛するのが三色同順。見た目の美しさ、他の役と複合した時の打点力を兼ね備え、多くのファンを持つ役でもある。試合では、少々強引にでも三色同順を狙うシーンも珍しくないが、その分、うまくハマった時のインパクトは絶大だ。

東2局、好配牌を手にした萩原だが、一旦カン7索でタンヤオのみのテンパイを入れたところ、手変わりを待ってダマテンを維持。すると次巡、すぐに8索を引き、6索ならタンヤオと678の三色同順が同時に成立する6・9索待ちのリーチを打った。すると、リーチしていたセガサミーフェニックス・茅森早香（最高位戦）から6索がこぼれ、すかさずロン。ファンからも「伝家の宝刀」「ナイス！」「得意技炸裂」といった歓声が飛ぶと、トップも取った萩原は試合後のインタビューでも「僕は三色とともに生きて、三色とともに散ります」と名言を残していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

